10 formas de ser un eco-viajero frecuente

En casa, todos reciclamos nuestra basura, separando por cubos y tratando de no malgastar recursos básicos como el agua o la electricidad. Al mismo tiempo, elegimos productos de proximidad o nos decantamos por firmas ecológicas y de desarrollo sostenible. ¿Y cuando viajamos? ¿Es posible seguir siendo responsable con el medio ambiente? Según los expertos, sí.

Claro que es un sí con truco, pues, desgraciadamente, no existen formas para cubrir grandes distancias sin una carga real de gases contaminantes y la logística de muchos hoteles permite ahorrar pero no evitar el uso de detergentes o el exceso de comida elaborada. Sin embargo, no llegar a un 100 % no quiere decir que no podamos convertir un viaje en un momento de placer y, al mismo tiempo, responsable con el medio ambiente.

Estos son algunos consejos que te permitirán hacer de tu experiencia un momento ‘más verde’:

1. Elige moverte por las ciudades a pie. No puedes evitar los gases del avión o la energía que necesita un tren o un coche para moverse; pero, una vez en el destino, no habrá nada más ecológico que andar. Además, harás ejercicio, por lo que todos (tú y el planeta) salen ganando.

2. Elige hoteles con conciencia ecológica. Son muchas las cadenas hoteleras que están implementando formas de trabajo en las que prima el respeto por la ecología y la conservación del medio ambiente. A la hora de elegir dónde te quedas, escoge aquellas que te ofrezcan este tipo de logística.

3. Vuelve a usar las toallas. Con o sin este tipo de programas, la mejor forma de aportar tu granito de arena al menor uso de detergentes industriales es no mandando a lavar las toallas o las sábanas que no estén realmente sucias. Si reutilizas una toalla durante varios días en casa, también lo podrás hacer en un hotel.

4. Ahorra agua. Que estés de vacaciones y tengas tiempo de darte un relajante baño en la bañera del hotel no quiere decir que lo debas hacer, sobre todo si estás en un país que sufre sequía en verano. El gasto de agua en exceso es un desperdicio de un bien escaso y vital.

5. Usa botellas reutilizables y tazas de viaje. No pesan apenas nada y permitirán ahorrar en desperdicios, ya que evitarás una botella de plástico más en la basura o el que se acumulen los vasos de cartón, aunque sean reciclables. Permitirás un ahorro energético para ese propio reciclaje, de hecho.

6. Lleva maletas ligeras de equipaje. Cuanto más pesadas sean tus maletas, más peso tendrá el avión y, por tanto, más gasolina necesitará para moverse. A parte de que es mejor viajar cuanto más ligeros, piensa en los kilos de más tuyos y multiplícalos por los más de 100 que irán en tu avión.

7. Compra productos locales. Apostar por los alimentos y los recuerdos elaborados o cultivados en la zona en la que estás no solo va a incidir beneficiosamente en la economía de la zona, sino también en no avalar los grandes transportes internacionales, que son los más contaminantes.

8. Papel, descartado. Todo lo que puedas llevar de forma electrónica será bienvenido en tu conciencia ecológica, ya que el gasto energético de tu móvil o tablet será menor que el de producir el papel con tu billete o tu reserva de hotel.

9. Apaga los aparatos en el hotel. Si te vas a ir de excursión y vas a dejar el ordenador, la tablet o cualquier otro dispositivo en la habitación del hotel, mejor si están completamente apagados, así ahorras energía.

10. Escoge excursiones no contaminantes. Cuanto más naturales y ecológicas, mejor lo pasaremos si queremos hacer un viaje con conciencia ecológica. Hay muchas formas, incluso en las ciudades más populosas, para llevar a cabo acciones 100 % sostenibles con el medio ambiente.