Las excentricidades de los famosos cuando cogen un avión

Son muchos los famosos que, cuando viajan, se han creado una serie de manías y necesidades que, en el caso de que no fueran populares, les harían pasar por más excéntricos de lo que realmente son. Del mundo del cine, de la música o de la realeza, no faltan ejemplos llamativos de cómo algunos de ellos afrontan los viajes en avión.

1. Justin Bieber retrasó ocho horas un vuelo porque se había olvidado su mono en West Palm Beach. Finalmente, cogió un helicóptero que lo llevó de Miami a Los Ángeles.

2. Andy García solo viaja en aviones privados y, en esos casos, siempre pide que le envíen el currículum del personal de la empresa que le alquila el avión.

3. La actriz Faye Dunaway, cuando viaja sola, tiene la manía de comer un helado de una marca concreta poco conocida y muy difícil de encontrar en cualquier sitio, por lo que requiere de su propio frigorífico en el avión.

4. En el avión privado de Paris Hilton nunca pueden faltar botellas de vodka, langostas, piruletas de varios sabores y azúcar moreno.

5. Paulina Rubio siempre se acuerda de sus mascotas. Nunca falta una buena selección de comida para sus tres perros.

6. El actor y director Woody Allen teme tanto los gérmenes que, antes de viajar en su avión privado, pide que previamente lo desinfecten, que cada dos horas midan la temperatura y viaja protegido con una máscara.

7. El príncipe Alwaleed Bin Talal Bin Abdul -Aziz de Arabia Saudí encargó un avión privado con sala de cine, jacuzzi, gimnasio, capilla para rezar, garaje para dos Rolls Royce y una veintena de suites.

8. Cuando Mariah Carey tuvo que volar para el rodaje de la película Tennessee y los productores le informaron que el presupuesto no permitía un avión privado, la cantante decidió comprar todos los billetes para viajar sola en el avión.

9. Megan Fox no puede viajar sin su mp3. Siempre está escuchando a Britney Spears ya que, según su teoría, su destino no es morir mientras se escucha a Britney, por lo que, si la escucha durante todo el vuelo, no pasará nada.

10. Eva Longoria necesita llevar en el bolso varias fotografías de vírgenes y santos, porque siente que sin ellos no esta protegida.

11. Jennifer Aniston tiene tanto miedo a volar que ha llegado a negarse a subirse a un avión si no viajaba a bordo un médico con un equipo completo para emergencias.

12. Madonna tiene tanto miedo a las tormentas eléctricas que, siempre que viaja en avión, exige que consulten con varios meteorólogos para analizar la previsión del tiempo. Si hay riesgo de tormenta en su trayectoria, prefiere no volar.

13. Uma Thurman no puede pasar sin yoga ni en un avión. Si considera que es hora de sus ejercicios, pone su propia esterilla en el pasillo y se pone a practicar allí mismo.

14. Isabel Preysler, cuando viaja en avión, antes de despegar, siempre da siete vueltas a su anillo mientras reza una oración.

15. Lindsay Lohan no ha dudado en llevar consigo hasta nueve maletas porque considera que necesita todo su armario cuando va de viaje, aunque sea una escapada corta.

Fuente:

Jetcost.pt