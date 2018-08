En estos países podrás esquiar en pleno agosto

Los amantes del esquí no tienen por qué esperar cinco meses o más para disfrutar de un buen descenso. Claro que no podrá ser en las estaciones españolas. Salvo excepciones muy contadas en Noruega o los Alpes, tendrán que irse al otro lado del planeta, ya que en el Hemisferio Sur es actualmente invierno, por lo que no hay excusa para que no haya nieve en las cotas más altas y, con seguridad, poder practicar todo tipo de descensos y deportes blancos.

No todos los países del hemisferio Sur cuentan con estaciones de esquí o sierras capaces de albergar montañas lo suficientemente altas como para que nieve. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan encontrar. Estos seis son un buen ejemplo de ello.

1. Lesotho y Sudáfrica. Los glaciares del Kilimanjaro están en peligro de desaparición por el calentamiento global. Ya ocurrió en Bolivia, que hace unas décadas vio como desaparecían los glaciares del cerro Chacaltaya, el lugar más alto y tropical del mundo donde se podía esquiar. Esperamos que eso no pase en el complejo de Tiffindell, el único de Sudáfrica, a 3.000 metros de altura y a unos 800 km. de Johanesburgo. Comparte cordillera y esquí con Lesotho, que tiene otra estación allí, en el Drakensberg, llamada Afriski.

2. Chile. No hay que irse muy lejos de Santiago para poder esquiar en Chile. De hecho, la estación de Portillo es la más antigua y famosa, la única donde se ha realizado un Campeonato Mundial en el Hemisferio Sur. Además de esquiar, hay que visitar la laguna del Inca, y no faltan actividades en torno al vino cuando cae la tarde y ya no se puede esquiar más.

3. Nueva Zelanda. Es el único país del Hemisferio Sur con infraestructuras de esquí como en los Alpes o Colorado. Hay 29 estaciones en toda Nueva Zelanda, la mayoría en la isla Sur. Claro que las del Norte están sobre el volcán Ruapehu y eso llama mucho la atención. Como la isla Sur está considerada una aventura constante, no es difícil encontrar planes que alternan esquí con otros deportes.

4. Australia. El esquí en este país se concentra sobre todo en las cadenas montañosas del sureste, concretamente en los Estados de Victoria (donde Melbourne) y Nueva Gales del Sur (a un paso de Sídney). Precisamente son los complejos cercanos a esta ciudad los más famosos. Se suceden por el monte Kosciuszko, en las Snowy Mountains, y tienen una altura que supera los 2.000 metros.

5. Argentina. Desde el extremo sur de Argentina hasta Mendoza, siguiendo el camino de la Cordillera de los Andes, son numerosas las estaciones de esquí. En las desafiantes pendientes andinas de este país, se puede practicar esquí alpino o recorrer amplios valles y llanuras nevadas realizando esquí nórdico. Las de Cerro Catedral o Chapelco son de las más famosas, pero no las únicas.