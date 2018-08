Estas son las ciudades de Europa que debes visitar antes de cumplir 30 años

Europa es uno de los países más ricos en cultura. La historia está más que presente en la gran mayoría de ciudades y los recuerdos se abren paso ante tanta multitud. Muchas de ellas tienen un espectacular encanto pero, para ayudar a organizarte, hemos hecho una selección de aquellas que tienes que ver antes de los 30. ¿Cuántas has visitado ya? ¿Cuántas te quedan? ¡Compruébalo!

Berlín | Alemania

La capital alemana siempre se ha caracterizado por tener mucha cultura a sus espaldas. ¿La razón? Cuenta con una gran cantidad de galerías de arte, museos y, sobre todo, barrios históricos que te invitan a explorar. ¡Además tiene una gran vida nocturna! Cuentan con gran variedad de locales de diferentes estilos por lo que es una buena forma de conocer nuevas culturas.

Estocolmo | Suecia

Una de las numerosas características de esta ciudad es que, aparte de ser innegablemente preciosa, es muy moderna. ¡No puede faltar en la lista! Bien es cierto que, a pesar de todo, la mejor época para visitar la capital sueca es en verano puesto que los cielos son mucho más azules y hace que la ciudad se vea más bonita de lo habitual. Lejos de que todo quede ahí, también ofrece una gran variedad de visitas a las casi 30.000 islas del conocido como archipiélago Skärgård. ¡Todo un lujo!

Copenhague | Dinamarca

La ciudad de la Sirena es, sin lugar a dudas, una de las más acogedoras y bonitas del mundo. La mejor manera de descubrirla es yendo en bicicleta, explorando los diversos canales y, sobre todo, visitar las plazas más enigmáticas y emblemáticas para enamorarte de la preciosa arquitectura danesa. ¡No olvides pasarte por el Tívoli! Es decir, el parque de atracciones que tiene a sus espaldas 170 años de antigüedad.

Budapest | Hungría

La capital húngara es considerada como la más “hipster” de todo el continente pero, por supuesto, también el que tiene las mejores vistas. Se trata de una ciudad más que idónea para esos jóvenes aventureros que buscan tanto vida nocturna como poder enriquecerse culturalmente. Museos, espectaculares pubs y edificios históricos pueden estar más que incluidos en tu lista de “Cosas que ver en Budapest”.

Oslo | Noruega

Bien es cierto que esta ciudad es una de las más caras no solamente de Europa sino del mundo. A pesar de eso, tu viaje siempre se puede llegar a adaptar a tu bajo presupuesto. Todo merece la pena para ver esas espectaculares colinas boscosas, los fiordos y la Naturaleza en estado puro. Tiene numerosos museos entre los que destacan el Centro del Nobel de la Paz y, por supuesto, el de los Barcos Vikingos. ¡Una maravilla!

Lisboa | Portugal

La capital lusa, ubicada sobre el espectacular río Tajo, es conocida por ser todo un “espejo de mil colores”. Así puedes hacerte una idea de lo sumamente preciosa que es, y aún más en el atardecer. Posee un gran número de catedrales, monasterios y fabulosos callejones. Conocida por tener una gran vida cultural, es inevitable no sumergirse en Alfama, el Barrio Alto o, incluso, pasearte junto a la espectacular Torre de Belem.

Dublín | Irlanda

Irlanda se ha caracterizado por tener extensas calles empedradas y una gran variedad de pubs y, por ese mismo motivo, Dublín no podía ser menos. La capital irlandesa cuenta con más de mil años de historia por lo que podrás disfrutar de grandes planes culturales como, por ejemplo, visitar la Catedral cristiana o la Galería Nacional. Pero, a pesar de todo, no puedes irte de Dublín sin visitar el almacén de Guinnes. ¡Tómate algo a nuestra salud!

Florencia | Italia

Una de las ciudades más bonitas del país y de Europa. Considerada como la capital de la mítica Toscana italiana, derrocha belleza, historia y encanto a raudales. Está claro que te robará, desde el primer momento, el corazón. No olvides pasarte por el Duomo, la Galleria dell’Accademia y, por supuesto, la Galería Uffizi. Estamos seguros que conocerás el amor verdadero cuando presencies un atardecer en el Ponte Vecchio. ¡Estamos completamente convencidos!

Bruselas | Bélgica

Con tres palabras te convenceré para que visites la ciudad europea por excelencia: Cerveza, chocolate y gofres. Lo bueno que tiene Bruselas es que no solamente es rica en estos tres elementos sino también por contar con una gran variedad de edificios históricos y preciosos. ¡Te quitarán la respiración! Debes explorar el barrio africano Matonge, el centro cultural Bozar y, cómo no, no pases la oportunidad de tomarte un buen café con unas grandísimas vistas a la Grand-Place de Bruselas. ¡Todo un lujo al alcance de todos!

Amsterdam | Holanda

Una de las ciudades europeas con más ambiente juvenil. Cuenta con una gran variedad de ofertas culturales a modo de museo como, por ejemplo, la casa de Ana Frank o el Museo Van Gogh. Ámsterdam tiene una gran vida nocturna así que no pierdas la oportunidad de pasear por sus calles y sus canales para así enamorarte de esta ciudad tan sumamente peculiar en todos los aspectos posibles.