Esta es la ciudad más aburrida del mundo

Todo viajero que realmente ame todo lo que supone conocer nuestro planeta estará de acuerdo con nosotros en que siempre hay algo interesante con lo que toparse. Es difícil hallar un lugar en el globo terráqueo que no pueda despertar nuestra curiosidad o que no nos deje fascinado con su belleza. Y, sin embargo, parece ser que existe. Nos cuesta imaginar una ciudad que realmente no tenga ningún ingrediente para atraparnos, una ciudad a la que viajar no sea un verdadero placer, pero los turistas de todo el mundo lo afirman. Hay un rincón en nuestro mundo en el que el único protagonista de todo es el aburrimiento.

Camberra | Australia

Lo más curioso de todo es que esta ciudad se encuentra en uno de esos países que siempre han sido considerados como los más atractivos para viajar. Un país en el que siempre hay aventuras, experiencias diferentes y únicas, paisajes que sólo se pueden contemplar allí, especies animales que ni siquiera imaginamos en el resto del mundo. Es evidente que estamos hablando de Australia, uno de esos imprescindibles para todos los viajeros, para todos aquellos que quieren maravillarse con la naturaleza de nuestro hogar y para quienes quieren ampliar sus horizontes. Y un país que, al parecer, alberga la ciudad más aburrida del globo.

Dejando ya el misterio a un lado, esta ciudad que la gran mayoría de los turistas señalan como la más aburrida es Canberra, la capital de Australia. Si bien es cierto que muchos destacan este país como el más especial de nuestro planeta, el lugar que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida, su capital no goza de su aprobación. Allí no hay aventuras, no hay naturaleza salvaje, no está presente la magia característica del país de los canguros y los boomerangs. De hecho, hay quien asegura que parece una ciudad que han colocado allí de manera artificial, en el sentido de que no comparte prácticamente ningún rasgo con el resto del país.

La principal razón por la que tantas personas hablan de ella como de la ciudad más tediosa que podemos encontrarnos a lo ancho y largo de la Tierra no es otra que el hecho de que estamos ante una ciudad que es básicamente un centro político. Allí nos encontramos con todos los edificios importantes a nivel de Estado de Australia, así como con las diferentes instituciones oficiales que rigen los diferentes aspectos de la vida del país. Claro que esto tiene un interés cultural, por supuesto, pero por sí solo no es suficiente como para atraer hordas y hordas de turistas.

Aunque las autoridades lo han intentado, lanzando diferentes campañas turísticas y aumentando la oferta cultural de la ciudad, su segundo atractivo, parece que esto no es suficiente. Lo que muchos turistas señalan es que falta algo de vida, especialmente por la noche. Puede ser una ciudad interesante de paso, un lugar que visitar en muy poco tiempo, como tránsito de un sitio a otro, pero si buscas pasar unas vacaciones en cualquier rincón del mundo y el entretenimiento es, evidentemente, importante para ti, Canberra debería estar en la última posición de tu lista.