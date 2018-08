6 destinos que crees que son caros pero realmente son económicos

Por mucho que intentemos alejarnos de los prejuicios, es inevitable que en nuestra mente aniden algunas creencias que hemos escuchado en muchas ocasiones o que de una manera u otra han llegado hasta nosotros. De esta manera, terminamos por aceptar verdades que creemos absolutas pero que, en realidad, tienen más lagunas de lo que jamás podríamos imaginar. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en los diferentes destinos a los que podemos viajar.

Y es que todos tenemos una especie de clasificación en nuestra cabeza en la que ordenamos las ciudades o los países por lo caro o barato que nos saldría un viaje a ellos. Sin embargo, por mucho que creamos que poseemos la razón, en muchas ocasiones estamos completamente equivocados y no nos damos cuenta de ello hasta que nos tiramos a la piscina y decidimos investigar por nosotros mismos. Es en ese momento cuando comprendemos que hemos perdido decenas de oportunidades de visitar rincones del mundo que creíamos imposibles y que están más cerca de lo que imaginábamos, también monetariamente hablando.

Queremos abrirte los ojos y para ello hemos traído una serie de destinos, que iremos colocando de más barato a más caro, a los que podrás viajar por mucho menos dinero del que pensarías. Prepárate, porque aquí comienza una nueva aventura.

Europa del Este

Europa del Este | Bucarest

Podríamos hablar de países concretos, como Polonia, Rumanía, Ucrania, Bulgaria o Moldavia, pero básicamente cualquier ejemplo es aplicable al resto de países vecinos (haciendo una pequeña excepción con Rusia). Todos estos lugares suponen destinos realmente económicos e interesantes y poco a poco se están convirtiendo en los favoritos de muchos viajeros. No sólo encontrarás vuelos tirados de precio si miras con algo de tiempo -hablamos de menos de 100 euros ida y vuelta-, sino que la estancia allí es cuanto menos barata y la comida más de lo mismo. Países perfectos para viajar si no tienes demasiado dinero ahorrado.

Londres

Londres | Londres

Es posible que seas uno de los que conoce los trucos para viajar a Londres sin que tu bolsillo se resienta. La capital inglesa siempre ha tenido fama de ser bastante cara, pero cada vez aparecen más ofertas de vuelos que nos permiten llegar a la capital por unos 40 euros ida y vuelta. El alojamiento tampoco suele ser un problema, ya que los hostales -que suelen ser bastante aceptables- no cuestan demasiado. Quizá lo que podría encarecer tu viaje sería la comida, pero si investigas bien encontrarás restaurantes muy asequibles y lograrás pasar unos días en la ciudad de Sherlock Holmes por muy poco dinero.

Roma, Venecia, Florencia…

Venecia | Venecia

Otras que tienen fama de ser caras como pocas. Y razón no les falta. Volar a estos lugares suele ser duro para nuestros bolsillos, sin embargo existe un ‘truco’ por el que cada vez apuestan más viajeros. Si pruebas a volar a otra ciudad italiana, como pueden ser Pisa o Bolonia, puedes conseguir billetes de ida y vuelta por muchísimo menos de 100 euros. Una vez en Italia, aprovecha su red de trenes, que son bastante asequibles, y viaja de un lado a otro. El alojamiento y la comida no deberían ser un problema, siempre y cuando pongas algo de empeño a la hora de buscar. Ah… Si quieres dar un paseo en góndola, siempre puedes coger un ‘traghetto’, la versión ‘low cost’.

Nueva York

Nueva York | Nueva York

Comenzamos a volar a lo grande. La Gran Manzana, la ciudad de los rascacielos, el hogar de Carrie Bradshaw y Serena Van Der Woodsen… Uno de esos destinos que parece estar en la lista de todos los viajeros del planeta y que, como no podía ser de otra manera, tiene fama de caro. Es cierto que estamos hablando de un lugar bastante alejado de España, por lo que es imposible encontrar vuelos como los que hablábamos antes, pero aunque te parezca mentira existen ofertas de billetes de ida y vuelta por poco más de ¡300 euros! Sólo tendrás que mirarlo con tiempo y estar muy pendiente de las subidas y bajadas de precio. En cuanto al alojamiento, cada vez aparecen más posibilidades que te permiten pernoctar en pleno centro por cifras que pueden alcanzar los 35 euros la noche.

Dubai

Dubai | Dubai

Lujo, un mundo diferente, uno de esos destinos que siempre pasan por nuestra cabeza, pero que acabamos desechando por el precio. Aunque te parezca mentira, viajar a Dubai no te supondrá un gasto ni mucho menos brutal. Buscando los vuelos con algo de tiempo, podrás encontrarlos también por unos 300 euros. Como ha ocurrido prácticamente en todos los rincones, allí también han llegado los hostels, donde encontrarás alojamiento por hasta 10 euros la noche. Si buscas algo más lujoso, aprovechando tu viaje, no te preocupes. Cada día aparecen ofertas en hoteles de 5 estrellas en los que pagarás en torno a 40 euros por noche.

Otro destino muy similar a este, que dependiendo de la época puede ser incluso más barato, es Doha, capital de Qatar. Los vuelos suelen rondar más o menos el mismo precio, sobre todo si escoges aerolíneas de bajo coste, y con el alojamiento ocurre algo similar. Además, la vida allí no es para nada cara. Una oportunidad única de viajar a lugares completamente diferentes sin que tu economía sufra demasiado.

Tailandia

Tailandia | Tailandia

La joya de la corona. Es un destino lejano, exótico, paradisiaco. En él podemos encontrar grandes ciudades, parajes completamente vírgenes, cultura, templos y playas que no parecen ni siquiera reales. ¿Lo mejor de todo? Viajar allí no es nada caro. Los billetes pueden costarnos en torno a 400 euros ida y vuelta y Tailandia es uno de los países que ofrece más alojamiento de bajo coste para sus viajeros, y no por ello pierde el lujo o la exclusividad. Además, mantenerse allí es muy asequible, por lo que los únicos grandes gastos de tu viaje serán aquellos caprichos especiales que quieras darte.