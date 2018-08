8 destinos perfectos para regalarle a tu pareja

Llegan unas fechas perfectas para sorprender a tu pareja con un viaje. Como siempre que uno quiere viajar pero no tiene claro el destino, toca pensar, investigar y finalmente decidir cuál es la ciudad que mejor se adapta a lo que deseamos. En cuestiones de pareja es un mundo, desde luego, pero también es cierto que hay ciudades perfectas para un viaje de este estilo.

Y es que hay destinos que parecen prestarse al amor, a hacernos pasar unos días maravillosos junto a la persona que queremos. Si tú también tienes en mente regalarle a esa persona especial una escapada, atención a las ciudades que proponemos a continuación.

1. Bali

Bali | Destinos de regalo

La isla de Bali, en Indonesia, es un lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones. ¡De cuántos paisajes paradisíacos podréis disfrutar y cuánto podréis relajaros! Además, seguramente sea una sorpresa para tu pareja: no todos los días le regalan a uno un viaje así. Desde luego, tendrá que ser más que una efímera escapada y habrá que ahorrar para ello, pero merecerá la pena.

2. Brujas

Brujas | Destinos inolvidables

Considerada una de las ciudades más románticas de Europa, Brujas es un destino perfecto por varias razones. Además de ser una ciudad que bien merece una visita amplia, la posibilidad de moverse por Bélgica siempre es un añadido. Es habitual que un viaje a la región se complete con otros destinos, como Amberes o Bruselas, la capital del país. Y esto puede convertirse en una aventura inolvidable.

3. Florencia

Florencia | Italia

La capital de la Toscana es una de las ciudades más hermosas del mundo y en pareja se puede disfrutar de maravilla. Florencia es pequeñita, es acogedora y es dueña de un encanto especial al que muy pocas personas pueden resistirse. Además de las muchas actividades culturales que ofrece (desde explorar la Galería de los Uffizi, uno de los museos más importantes del mundo, hasta disfrutar del impresionante Duomo coronado por la cúpula de Brunelleschi que puedes ver de cerca), Florencia es perfecta para disfrutar, simplemente, de unas vacaciones. Pasear por su centro histórico o a los pies del Arno es un plan maravilloso en cualquier situación... Y aún más en pareja.

4. Oporto

Oporto | Portugal

Oporto cuenta con rincones preciosos en los que una pareja querrá perderse para nunca encontrarse. Es también una ciudad pequeña y llena de encanto. Los paseos por ésta siempre te parecerán insuficientes y la posibilidad de explorar el río de noche, en barco, disfrutando de una gran cena y de unas bonitas vistas terminan de hacerlo todo perfecto.

5. París

París | Francia

¿Necesita presentación? Siempre se ha dicho: París es la ciudad del amor. Y desde luego esta no es una afirmación exagerada. La capital francesa tiene una fama muy merecida y por mucho que pueda ser considerada un destino típico, lo cierto es que pocas ciudades pueden ofrecer todo lo que París ofrece. No te lo pienses y no sientas que vas a lo fácil: París es siempre la opción correcta.

6. Santorini

Santorini | Grecia

Otro paraíso terrenal, ideal para aquellos que buscan paz y tranquilidad. Naturaleza y el típico paisaje griego que todos tenemos en mente, con pueblecitos donde impera el blanco y la alegría, son los puntos a favor para elegir este destino que, seguro, sorprenderá a tu pareja.

7. Venecia

Venecia | Archivo

La ciudad de los canales es la predilecta para muchas parejas y no lo es en vano. Regalar un viaje en góndola a la persona que quieres mientras te maravillas con los encantos de la ciudad italiana es algo de lo que no te arrepentirás. Los paseos por sus callejuelas laberínticas serán inolvidables -pero cuidado con perderos.

8. Viena

Viena | Viena

Una de las ciudades más elegantes y tranquilas de Europa es otro destino sensacional para sorprender a una pareja. La oferta cultural es muy amplia y sus calles, sus avenidas y sus edificios nos regalan el escenario perfecto para coronar una perfecta historia de amor.