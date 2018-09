7 destinos franceses alternativos a París que merece la pena visitar

¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar a París? Recorrer las calles de Montmartre, subir a la Torre Eiffel, pasear por los Campos Elíseos, maravillarse con las obras de arte que guarda el Louvre… Son muchos los encantos de la capital de Francia y, precisamente por ello, a lo largo de los años se ha ido ganando una más que merecida buena fama. De hecho, actualmente es uno de los destinos turísticos imprescindibles para todos los viajeros del planeta. Si no has visitado París, te falta algo en la vida.

Pero esto no significa que sea la única ciudad que merece la pena visitar cuando hablamos de Francia. No podemos reducir un país tan bello y tan rico, cultural e históricamente hablando, a una sola ciudad. De hecho, son muchos los rincones franceses capaces de captar nuestra atención y de conquistarnos incluso antes de que lleguemos a conocerlos. Y nosotros no queremos que te los pierdas. Por eso, hemos destacado 7 ciudades que debes añadir cuanto antes a tu lista de viajes pendientes. No te arrepentirás.

Estrasburgo, Francia | Wikimedia

Estrasburgo

La región de Alsacia es una de las más bellas de Francia. Una de esas zonas que merece la pena recorrer en coche, de arriba a abajo, parando en los diferentes pueblos que nos vayamos encontrando. Si hablamos de ciudades, debemos mencionar Estrasburgo. Sin duda alguna, ésta podría ser considerada como una de las ciudades más bonitas de toda Europa, y eso ya dice mucho. Es conocida por albergar la sede del Parlamento Europeo y, por supuesto, por sus bellísimas casas de colores y madera, que te dejarán completamente asombrado.

Burdeos, Francia | Wikimedia

Burdeos

Puede que no lo sepas, pero ya hace tiempo que Burdeos fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con este reconocimiento ya te imaginarás la belleza de sus calles y la historia que se palpa en cada uno de sus muros. Se trata de uno de esos destinos que no suenan demasiado y que, sin embargo, atrapan a todo aquel que se atreve a visitarlos. Si además te gusta el vino, encontrarás aquí tu paraíso. Lejos de las aglomeraciones de otras ciudades, podrás disfrutar de la esencia de Francia rodeado de belleza.

Marsella | Flickr

Marsella

Esta es otra de esas ciudades de la que todos hemos oído hablar y de la que, sorprendentemente, poco sabemos. Es la segunda ciudad más habitada de Francia y, sin embargo, transmite una paz especial. Puede que por la belleza de sus espectaculares edificios o por el efecto que tiene el mar en ella, pero lo cierto es que quien la visita sale de allí con las pilas cargadas y con el espíritu más libre, más liviano. Perfecta para unas vacaciones que combinen relax, playa y turismo culturas.

Niza, Francia | Wikipedia

Niza

Por supuesto, Niza no podía faltar en nuestra lista. La Costa Azul lleva años siendo uno de los destinos turísticos europeos más deseados para la época del verano. Lujo y relax, acompañados de una belleza prácticamente incomparable. Aquí ocurre algo similar a lo que comentábamos con la Alsacia. Es recomendable recorrer la Costa Azul al completo, parando en pueblos y ciudades, pero si buscas un campamento base, Niza es el lugar perfecto. Pero correrás el riesgo de no querer ir de vacaciones a ningún sitio más.

Toulouse, Francia | Wikimedia

Toulouse

Si hay una ciudad francesa que ha ido ganando popularidad en los últimos años, esa ha sido Toulouse. Sigue habiendo muchas personas que no terminan de saber mucho acerca de ella como destino turístico, pero sus bajos precios han logrado atraer a viajeros de todos los rincones del continente. En este caso, estamos ante una ciudad perfecta para una escapada de fin de semana, que te conquistará con su belleza, pero en la que también podrás saciar tu curiosidad histórica.

Montpellier, Francia | Wikimedia

Montpellier

El sur de Francia puede presumir de poseer algunas de las ciudades más espectaculares y bellas de Europa. Una de ellas es Montpellier. Generalmente, no pensamos en este lugar como destino turístico, lo cual es un gran error. Al obviarla, nos estamos perdiendo edificios originales y bellos, plazas que te dejarán sin aliento y, por supuesto, ese tranvía que ya ha enamorado a miles y miles de viajeros. Si buscas un destino alternativo, en el que la esencia francesa siga presente, aquí lo tienes.

Lille, Francia | Flickr

Lille

Se nos ha quedado para el final, pero eso no significa que sea la opción menos interesante o la que menos merezca la pena. Lille es una ciudad que siempre deberíamos tener en cuenta a la hora de planear un viaje a nuestro país vecino. Pese a que no goza de la fama que tienen otras de sus compañeras, esta ciudad, sobre todo su casco histórico, irradia autenticidad y deslumbra con su belleza. De nuevo, una ciudad en la que nos encontraremos las típicas estampas francesas que siempre habíamos imaginado.