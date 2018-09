6 destinos baratos a los que viajar nada más terminar el verano

Somos conscientes de que el verano es la época favorita de la mayoría para las vacaciones, especialmente para aquellas destinadas al relax y para ir a la playa. Pero también somos conscientes de que los precios suben en ocasiones demasiado y de que no todo el mundo puede disfrutar de días libres en estos meses, especialmente si su trabajo está relacionado con el turismo. Por eso queremos recordarte que también se puede disfrutar de viajes únicos en otros momentos del año.

Sin ir más lejos, justo después del fin del verano, en el mes de octubre, podemos encontrar increíble ofertas que nos permiten viajar a lugares que en otros momentos son completamente imposibles para nosotros. Hemos estado investigando y hemos encontrado los 6 destinos más baratos para esa época, a los que podrás hacer una escapada. Piénsalo, mientras el resto ha vuelto a la rutina, tu estarás dándote un homenaje.

Toulouse, Francia | Wikimedia

Toulouse

Como siempre, nuestro destino favorito de Francia no nos falla. Si bien es cierto que en octubre es posible encontrar vuelos baratos a París, ninguno supera las increíbles ofertas que hay para volar a Toulouse. Como ya te hemos dicho en otras ocasiones, esta ciudad francesa es perfecta para una escapada de un fin de semana o de un puente. Y te saldrá tan bien de precio que no podrás siquiera creerlo.

Tánger, Marruecos | Wikimedia

Tánger

Marruecos es otro de los países en los que encontramos ofertas verdaderamente interesantes. Fez, por ejemplo, es una de las ciudades más económicas para viajar en octubre, pero nuestro consejo es que aproveches y viajes a Tánger, cuyos precios estarán por los suelos. Es una ciudad mágica, una de las ciudades más especiales de nuestro planeta y una de las favoritas de los viajeros de todo el mundo.

Oporto, Portugal | Wikimedia

Oporto

Nuestra vecina Portugal también tiene preparadas algunas sorpresas para nosotros. Octubre es el momento perfecto para visitar Oporto, para probar sus vinos y para maravillarte con su belleza y su caos. Además, con suerte no habrá llegado aún el frío, por lo que podrás disfrutar al máximo de la ciudad. Nada más terminar el verano, las ofertas para viajar allí se multiplican. También es perfecta para una escapada corta.

Ibiza | Wikimedia

Ibiza

¿Te has quedado con las ganas de ir a Ibiza? ¿Tus amigos y tus conocidos se han pasado el verano dándote envidia con sus fiestas, sus atardeceres y sus playas? No te preocupes. En octubre encontrarás ofertas increíbles para visitar la isla y, además, te librarás del turismo masivo. Si no tienes mala suerte, en esa época del año también podrás disfrutar de un tiempo bastante bueno.

Cerdeña, Francia | Wikimedia

Cerdeña

Sorprende ver Cerdeña en esta lista, especialmente si tenemos en cuenta que es uno de esos destinos que generalmente no todo el mundo se puede permitir. Sin embargo, en octubre, desde algunos aeropuertos españoles como el de Madrid, podemos encontrar ofertas de vuelos por menos de 50 euros ida y vuelta. Una oportunidad única para conocer un lugar maravilloso, librándonos también del turismo masivo.

Bolonia, Italia | Wikimedia

Bolonia

Por último, nos quedamos con otro destino italiano que, además, por su ubicación nos sirve de punto de partida perfecto para una ruta por el país. Bolonia es uno de esos destinos cuyos precios suben bastante en verano, pero en octubre podremos volar hasta allí más o menos por la misma cantidad que a Cerdeña. Si te apetece un viaje más largo, con varias paradas, esta es sin duda la mejor opción.