8 destinos alternativos en Australia más allá de Sidney

Australia tiene al planeta entero enamorado, completamente rendido a sus pies. Este país ha conseguido, gracias a su belleza y a su forma de vida, conquistarnos y convertirse en uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el globo. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que lo tiene prácticamente todo. Es el destino perfecto para cualquier tipo de viajeros y también para unas vacaciones que lo combinen todo, razón por la cual parece imposible quedarse con un solo rincón o con una sola forma de ver y conocer esta maravillosa parcela de nuestro planeta.

Pese a ello, generalmente cuando pensamos en Australia nos vamos directamente a Sidney. Aunque no es su capital, sí está considerada como una de sus ciudades más importantes y es, sin duda, una de las que más turistas recibe cada año. Un lugar maravilloso, repleto de contrastes, que merece la pena visitar. Pero, por supuesto, no es el único rincón del país que lo merece. Queremos que, si estás planeando unas vacaciones allí, ya sean a medio o a largo plazo, regreses a España habiéndolo conocido a fondo. Por eso, hemos rescatado otros 8 destinos que debes visitar además de Sidney.

Parque Nacional de Port Campbell | Australia

Parque Nacional de Port Campbell

Como ya bien sabrás, la naturaleza tiene un importantísimo papel en Australia. Prácticamente cada rincón del país puede sorprendernos con la fuerza de la madre tierra, pero nos vemos obligados a mencionar el espectacular Parque Nacional de Port Campbell. Aquí destaca la conocidísima Playa de los Doce Apóstoles, una enorme extensión de arena y acantilados en los que la erosión ha creado figuras imposibles y cuya belleza no se puede describir con palabras.

Parque Nacional de Nambung | Australia

Parque Nacional de Nambung

Este no es, ni mucho menos, el único parque nacional de Australia que merece la pena conocer. el de Nambung es otro de los más admirados por los australianos y por los turistas, y nos presenta un paisaje totalmente diferente y que no muchos conocen. Un auténtico desierto en el que los conocidos como ‘pinnacles’ se han convertido en los absolutos protagonistas. Pero eso no es todo, por la zona también te toparás con algunas de las míticas playas de arena blanca que siempre aparecen en las postales.

Melbourne | Australia

Melbourne

Antes hablábamos de Sídney como una de las grandes ciudades más visitadas del país, por supuesto, pero junto a ella encontramos otras como Melbourne. Está considerada como la capital del deporte en Australia y como uno de los motores culturales del país, por lo que las actividades en ambos ámbitos no cesan. Un lugar perfecto para contemplar el nivel de vida del país y para conocer a fondo el mismo.

Port Douglas | Australia

Port Douglas

Si buscas naturaleza en su estado más puro, si estás deseando conocer la fauna y la flora de un país único como Australia y, además, disfrutar de playas paradisiacas donde podrás relajarte y practicar deportes de todo tipo, Port Douglas es tu destino ideal. Uno de los más conocidos del país, de esos que aparecen en todas las postales y en todas las listas de recomendaciones, y que no puedes dejar pasar.

Gran Barrera de Coral | Australia

La Gran Barrera de Coral

No, no nos hemos olvidado de uno de los principales y más importantes atractivos del país de los canguros. La Gran Barrera de Coral lleva años atrayendo a turistas y amantes del buceo de todo el mundo. Aunque actualmente corre cierto peligro, sigue siendo uno de los rincones submarinos más bellos y espectaculares que podemos encontrar en el globo terráqueo. Un ‘must’ para todo viajero.

Tasmania | Australia

Tasmania

Si dejamos la isla principal, podemos encontrar otros lugares igual de maravillosos y sorprendentes, como puede ser Tasmania. Todos la relacionamos con el famoso demonio de dibujos animados, pero lo que no sabemos es que está repleta de playas paradisiacas y montañas y acantilados que dejan sin palabras al menos impresionable. Uno de esos rincones que todo el mundo debería explorar a fondo al menos una vez en la vida.

Isla Fraser | Australia

Isla Fraser

La Isla Fraser es la isla de arena más grande del mundo, todo un paraíso natural prácticamente puro en el que podrás disfrutar de un relax que no encontrarás prácticamente en ningún otro lugar del planeta y en el que, además, contemplarás la belleza en su máxima expresión. En los últimos años, se ha convertido en uno de esos sitios que todos soñamos con visitar y ha ganado muchos puntos en popularidad.

Las Montañas Azules | Australia

Las montañas azules

Nueva Gales del Sur, para terminar con este recorrido que hemos hecho, es una de las zonas más admiradas de Australia, pero muchos no conocen demasiado de ella. Aquí nos encontramos con las conocidas como montañas azules, una región montañosa que alberga hasta un total de 8 parques nacionales. Allí, como ya bien imaginarás, podrás disfrutar de algunos de los mejores paisajes del país.