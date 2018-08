Descubre las sedes del Mundial de Rusia como destino turístico

Comienza un nuevo año, un año repleto de oportunidades y de aventuras que están deseando ser vividas por ti. 365 días en los que podrás cumplir tus sueños y en los que podrás recorrer el mundo de arriba a abajo, y comértelo por el camino. 2018 significa un nuevo capítulo en tu vida, un puñado de páginas en blanco que debes escribir con miles de colores y con historias que siempre formarán parte de ti. ¿Lo mejor de todo? En esta ocasión el capítulo ya cuenta con algunos eventos importantes que lo hacen más interesante y que servirán de excusa para que realices viajes que quizá nunca antes te habías planteado.

Sin duda alguna, el rey de todos estos eventos será el Mundial de Fútbol que tendrá lugar entre el 14 de junio y el 15 de julio en Rusia. Uno de los países más espectaculares de nuestro planeta, un destino con el que todos hemos soñado y fantaseado alguna vez, pero que se nos suele mostrar demasiado lejano como para apostar por él. Hasta ahora. El Mundial nos dará la excusa que necesitamos para animarnos de una vez por todas y visitar algunas de las ciudades más bellas de Rusia.

Y es que son varias las sedes que tendrá este campeonato, ciudades conocidas por todos y otras muchas algo más anónimas. Pero todas ellas con algo en común: son destinos turísticos perfectos para todo aquel que ame viajar. Si a esto le sumamos que el Mundial se celebrará en pleno verano, por lo que no tendremos que sufrir las frías temperaturas de Rusia, no existe ni un sólo motivo por el que no deberíamos viajar hasta allí.

Moscú | Mundial de Rusia

Dos de estas sedes de las que hablamos son dos grandes ciudades conocidas por todos: Moscú y San Petersburgo. Será en la primera en la que se disputará la final, el que será muy probablemente el partido de fútbol más visto de la temporada. Dos ciudades que ya son conocidas por todos y que llevan siendo destinos turísticos deseados desde hace muchas décadas. Edificaciones impresionantes, la Plaza Roja, el Museo Hermitage… Son muchos los lugares que merece la pena visitar en ellas y, probablemente, serán los dos destinos preferidos de quienes decidan viajar hasta Rusia y hacer coincidir su viaje con la celebración del Mundial.

San Petersburgo | Mundial de Rusia

Otra de las ciudades que hay que tener en cuenta si estamos pensando en ir es Sochi. Este será uno de los lugares en los que España juegue durante la fase de grupos, la más asequible y la única en la que tenemos asegurado que estará nuestra selección. Allí, donde también tienen lugar los Juegos Olímpicos de Invierno, podremos disfrutar de la espectacularidad del mar Negro y de sus playas, donde podremos darnos algún chapuzón. Además, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

Sochi | Mundial de Rusia

De Sochi saltamos a las otras dos ciudades donde ya está confirmado que jugará la selección española, también durante la fase de grupos: Kazán y Kaliningrado. La primera es una región semiautónoma, capital de la República de Tartaristán, en la que podremos encontrarnos grandes monumentos y lugares sagrados, entre los que destaca el vistoso Templo de todas las religiones.

Kazan | Mundial de Rusia

El caso de la segunda cuidad que hemos mencionado, Kaliningrado, es bastante curioso, ya que se trata de un territorio completamente separado de Rusia territorialmente hablando. Con fronteras con Lituania y Polonia, supone un destino completamente diferente, pero, quizá, uno de los más bellos si hablamos de la sedes del Mundial.

Kaliningrado | Mundial de Rusia

Otra de las ciudades que, sin duda, merece la pena visitar es Ekaterimburgo. Esta situada más o menos en la zona centro-oeste del país y es una de las más pobladas del mismo. Lo mejor de este lugar, en el que destaca la Catedral de la Sangre Derramada, es que podrás verlo en muy poco tiempo, por lo que podrás tomarlo como una parada corta en tu viaje de camino a otra de las sedes.

Ekaterinburgo | Mundial de Rusia

Son muchas las ciudades que merece la pena visitar además de las anteriormente mencionadas, como Rostov del Don o Samara, y te recomendamos que lo hagas al igual que en el caso de la anterior, como una parada de camino a otro destino. Si te organizas bien y con tiempo, podrás hacer un viaje a lo largo y ancho de toda Rusia mientras sigues tu pasión por el deporte, conociendo la vida en otro país, las diferencias entre un territorio y otro y empapándote de su cultura y de sus gentes.