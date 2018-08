Descubre cómo huir del calor en estos fantásticos destinos en Europa

Hay quien no quiere saber nada del calor y lo entendemos. El verano es para ellos casi una tortura y la playa no entra en sus planes, pues normalmente implica mucho de esto. Pese a todo, no quieren quedarse sin unas vacaciones que en la mayoría de los casos serán muy merecidas. Así que... ¿Dónde viajar?

El Norte de nuestro país (Galicia, País Vasco, Asturias) es ideal, desde luego, y siempre tenéis que tenerlo en cuenta, pero si lo que queréis es viajar por Europa os dejamos cinco destinos perfectos en los que no tendréis que preocuparos por las altas temperaturas.

Belfast (Irlanda del Norte)

La capital de Irlanda del Norte es uno de esos lugares perfectos en los que el calor no es un problema, porque no suele hacer acto de presencia en la nación, ni siquiera en verano. Belfast es, además, una ciudad muy interesante, en general poco explorada y donde podrás disfrutar de mucha tranquilidad y también mucha cultura.

Estocolmo | Suecia

Es quizá el destino con las temperaturas más altas de estas líneas, pero eso no significa que vayas a pasar calor como tal. Las temperaturas en Suecia en verano son siempre agradables, y Estocolmo es una de las ciudades más bellas de Europa. Si tienes oportunidad, debes recorrer los pueblos de su alrededor y aprovechar para hacer actividades como senderismo, pues el clima es ideal para ello.

Helsinki | Finlandia

Las suaves temperaturas que hay en verano y la belleza de Helsinki convierten a la capital de Finlandia en un destino obligado en estas líneas. Una ciudad muy diferente, que también goza de mar, y que te conquistará desde el primer paso que des en sus calles. El verano es, sin duda, la mejor época del año para visitarla.

Isla de Skye | Escocia

Uno de los destinos más hermosos de Europa, donde podrás encontrar todos los componentes que hacen que Escocia sea uno de los países más aclamados del mundo. Montañas, lagos, mar, acantilados, castillos y mucho encanto. En la Isla de Skye no pasarás calor y vivirás unos días inolvidables. Opta por recorrerla en coche, porque es posible y porque la experiencia es fantástica. Todos y cada uno de sus paisajes son de cuento.

Tromso | Noruega

Esta pequeña ciudad que se encuentra por encima del círculo polar ártico es un destino maravilloso para quien no quiera saber nada de las altas temperaturas. Aunque lo más característico de Tromso es, sin duda, la posibilidad de ver auroras boreales (¡imperdibles!), podrás encontrar otras muchas cosas. Noruega en estado puro.