¿Cuál es el mejor momento del año para visitar los lugares más populares del mundo?

No hay nada que dé más rabia que llegar al destino con el que siempre has soñado, hacer ese viaje que tanto tiempo llevabas planeando, y encontrarte con que es imposible pasear por sus calles. Calor extremo, frío polar, lluvia… La meteorología muchas veces supone un enorme obstáculo que en ocasiones no tenemos en cuenta y que, sin embargo, puede ser capaz de arruinarnos lo que en teoría deberían ser unas vacaciones perfectas. Pero no hace falta que nos encontremos con muy mal tiempo para que esto ocurra. Sin ir más lejos, si quieres viajar a Canadá para disfrutar de sus bosques y de sus espectaculares osos, deberás tener en cuenta cuál es la mejor época del año para hacerlo.

Cada destino es un mundo y cada viajero también lo es, pero generalmente siempre existe una mejor época del año para visitar según qué ciudad. Queremos ponerte las cosas fáciles, como siempre, por lo que hemos hecho un pequeño resumen de esos momentos ideales para viajar a algunos de los lugares más populares del planeta. Si los tienes en cuenta, no volverás a sentir que has planeado todo mal y tus vacaciones siempre serán un éxito. ¡Aquí los tienes!

Nueva York | Wikimedia

Nueva York

Sabemos que visitar la Gran Manzana en pleno invierno, con todo nevado y decorado de Navidad, es un sueño hecho realidad. Sin embargo, puedes encontrarte con fuertes temporales que te impidan incluso salir a la calle. Por eso, las mejores épocas para viajar a Nueva York son primavera y otoño, cuando el clima es templado y los paseos por la ciudad son muy agradables.

París | Wikimedia

París

En este caso ocurre algo similar. Vivir unas vacaciones en un París cubierto por la nieve sería como vivir un sueño, pero si realmente quieres disfrutar de unos días de mucho turismo, conocer sus calles y respirar el ambiente de sus día a día, la mejor época para hacerlo es el verano. Sin un calor extremo, podrás comerte la ciudad con muchísima energía.

Londres | Wikimedia

Londres

Se nos complica la cosa. En Londres es bastante difícil encontrar buen tiempo, la lluvia y los cielos nublados suelen ser siempre protagonistas. Si huyes de ello, viaja a la capital británica en verano, pero si buscas un turismo tranquilo y sin aglomeraciones te recomendamos que lo hagas entre octubre y noviembre. No pasarás mucho frío y, además, no sentirás ni una sola pizca de agobio.

Venecia | Wikimedia

Venecia

Venecia es uno de esos destinos que es bastante complicado encontrar sin que esté plagado de turistas. Por eso, basándonos en la meteorología, te recomendamos que cuadres tu viaje con los meses de primavera, en los que el clima es bastante benévolo y en los que, además, no hay tanta afluencia de turistas como en pleno verano.

Punta cana | Wikimedia

Punta Cana

Este es uno de los destinos más recurrentes si lo que buscamos es sol, playa, relax y fiesta. Lo cierto es que en Punta Cana nos encontramos con temperaturas buenas todo el año, pero evitando los huracanes y las temporadas más inestables, te recomendamos que viajes allí entre octubre y marzo.

El Cairo | Wikimedia

El Cairo

Egipto es uno de esos países que, por su historia y su belleza, nos llama a todos la atención. Si quieres visitar El Cairo, el Valle de los Reyes o hacer un crucero por el Nilo, te recomendamos tres meses concretos: marzo, octubre y noviembre. En ellos podrás disfrutar de temperaturas moderadas y no te encontrarás con oleadas de turistas.

Moscú | Wikimedia

Moscú y/o San Petersburgo

No, en Rusia no siempre hace frío. De hecho, los veranos, aunque cortos, suelen ser bastante cálidos, por eso están considerados como la mejor época para visitar el país de los zares. Sin embargo, si no quieres viajar allí en una época concurrida, puedes apostar por el final de la primavera y el comienzo del otoño. Y si buscas nieve, apuesta por el invierno, ¡pero llévate mucha ropa!

Estambul | Wikimedia

Estambul

Estambul es, desde hace unos años, uno de los destinos más admirados por viajeros de todo el planeta, por eso es complicado encontrarlo sin demasiados turistas. La mejor época para viajar es entre los meses de abril y mayo o entre finales de septiembre y principios de noviembre, donde el clima respetará más.

Bangkok | Wikimedia

Bangkok

Si quieres viajar a Tailandia, ya sea a Bangkok o alguna otra zona del país, y no quieres que las lluvias te arruinen el día, la mejor época para hacerlo es de noviembre a marzo. Es cierto que esa es la época de temporada alta, por lo que los precios serán algo más elevados, pero merecerá mucho la pena.

Tokio | Wikimedia

Tokio

Aunque Japón posee atractivos propios de cada estación del año, volvemos a encontrarnos con que la mejor época para visitar Tokio, así como cualquier otro rincón del país, es o bien primavera o bien otoño. En teoría en esos meses no deberíamos toparnos con demasiados problemas relacionados con la meteorología.

Pekín | Wikimedia

Pekín

Si estás deseando viajar a China, a cualquiera de sus rincones, te recomendamos que lo hagas en los meses de primavera, en los que encontrarás temperaturas templadas y un clima benévolo en prácticamente todo el país, por lo que podrás visitar zonas muy diferentes.

Sidney | Wikimedia

Sidney

Australia es un país enorme, en el que nos encontramos zonas con características completamente diferentes, por lo que es complicado escoger una época concreta si quieres hacer un tour por todo el país. Si, por el contrario, tienes claro que quieres ir a Sidney, la mejor época para hacerlo es entre octubre y mayo, concretamente los meses de enero y febrero.

Dubái | Wikimedia

Dubai

Dubai es uno de esos lugares del mundo que siempre va acompañado de temperaturas cálidas. No es nada recomendable visitarlo en verano, puesto que el calor en estos meses es demasiado intenso. Quienes conocen bien la ciudad lo tienen claro: los mejores meses para viajar allí son diciembre, enero, febrero y marzo.

Bali | Wikimedia

Bali

En Bali ocurre como en el resto de destinos, depende mucho de las preferencias del viajero, pero nosotros te recomendamos que viajes allí es la estación seca, donde no te verás sorprendido por lluvias torrenciales. La mejor época para tu viaje es la que va entre los meses de abril y septiembre.