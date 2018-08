Un crucero con los personajes de 'La Guerra de las Galaxias'

¿Alguna vez te has imaginado cómo debe ser vivir en una de las naves espaciales de 'La Guerra de las Galaxias'? Si eres un aficionado a la saga de esas películas de ciencia ficción, seguro que sí. Y, aunque no va a ser en La Estrella de la Muerte, sí que será posible acercarse un poco a lo que debería ser una experiencia allí, gracias a una iniciativa muy especial que ha puesto en marcha Disney.

Se trata de un gran crucero familiar en el que todo estará en torno a Star Wars. De hecho, todo el viaje será tematizado para que el mar Caribe se convierta en toda una sucursal del espacio exterior. Bautizado como Star Wars Day at Sea, el plan no podía ser mejor. Se trata de una semana completa en el mar, disfrutando de todos los lujos y servicios de un viaje en barco de lujo, pero haciéndolo con Darth Vader, los Stormtroopers, Chewbacca, R2D2 y C3PO, entre otros, como compañeros de viaje.

Las actividades del Disney Fantasy, que es el barco que acogerá el crucero, serán adaptadas durante el Star Wars Day (el día grande del viaje, 24 horas inmersos exclusivamente en el mundo de la ficción del filme), creando escenarios y acciones especiales que seguro harán las delicias de los más aficionados a Star Wars. Además de la interacción con los personajes en las diferentes cubiertas, también está previsto que se realicen diferentes juegos, como concursos de preguntas o la proyección de las películas en una auténtica maratón. Además, se instalará una Escuela de Jedis para que los más pequeños aprendan a usar los sables láser. La primera noche de viaje tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales.

Esta es la primera vez que los personajes de Star Wars son parte de los viajes de la línea de cruceros de Disney. La primera de las salidas será este 5 de marzo, pero habrá tres oportunidades más durante las próximas semanas: el 19 de marzo y el 2 y 16 de abril, siempre desde el puerto de Florida. Los destinos que se visitarán durante el recorrido son Cozumel, en México; Gran Caimán, en las Islas Caimán; y la isla privada de Disney en Bahamas, llamada Castaway Cay.

Ya poder disfrutar de Cayo Castaway es toda una delicia, ya que es un lugar al que no se puede acceder si no eres huésped de Disney. Allí es posible combinar la experiencia del barco con la de un gigantesco parque de atracciones. No faltan toboganes, tubos en espiral... pero también la posibilidad de hacer deporte en káyak, snorkel, senderismo por la selva, escalada... Toda una oportunidad de disfrutar al máximo de lo que Bahamas tiene que ofrecer.

El crucero para una familia con dos niños parte de los 4.212 €, incluyendo impuestos y tarifas portuarias.

