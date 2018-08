10 cosas que no sabías de Sri Lanka

Sri Lanka, la antigua Ceilán, es uno de esos lugares a los que pocos han tenido la oportunidad de ir, ya que no es un destino frecuente entre los españoles que viajan por Asia. Sin embargo, eso no quiere decir que los que decidan ir a descubrirlo se vayan a volver decepcionados o con la mochila vacía de recuerdos. Lo están comprobando bien los concursantes de Pekín Express, que están disfrutando de los encantos de la conocida como Perla del Índico, y que esconde muchas curiosidades, como estas 10:

1. El té de Ceilán, que es el tipo de té que se cultiva, no solo es de los más reconocidos del mundo, sino que el pequeño país es uno de los mayores exportadores del mundo de esta infusión, junto a India y Kenia.

2. La primera mujer que llegó a ser Presidenta de Gobierno en todo el planeta fue precisamente en Sri Lanka. Sirimavo Bandaranaike llegó a ser la mandataria del país mucho antes que otras políticas en Europa, donde hoy lo vemos como algo más normalizado.

3. Si queremos entender tanto a los cingaleses como a los tamiles, las dos poblaciones mayoritarias de la isla, debemos saber que, cuando contonean la cabeza a los lados, como si nosotros dijéramos no, lo que están diciendo realmente es que sí.

4. No es la única confusión frecuente, ya que los habitantes del país llaman 'hotel' a los restaurantes. De hecho, son muchos los que entran en esos hoteles buscando camas y, cuando no ven nada, se creen que están en un lugar de mala muerte y no en un lugar de comidas.

5. Diamantes y joyas no faltan en ningún mercado de Sri Lanka. No es para menos, si tenemos en cuanta de que es uno de los principales exportadores de piedras preciosas de todo el mundo.

6. Sus paisajes han sido testigos de muchos rodajes de películas de aventuras y de temática bélica. El más conocido es el del filme 'El puente sobre el río Kwai', que se rodó en Sri Lanka a pesar de que la obra está ambientada en Indochina, concretamente en Tailandia.

7. Sri Lanka está considerado el mejor país no africano para poder realizar un safari, ya que cuenta con numerosos Parques Nacionales y Reservas Naturales, en las que conviven animales tan exóticos como el leopardo, el elefante, el búfalo o el oso labiado.

8. Seguramente, si compras papel en algún mercado, tendrás en tus manos uno de los procesados más curiosos del mundo, ya que no se hace con celulosa, sino con el excremento de los elefantes. Todo un reciclaje del que muy pocos han oído hablar.

9. El Royal Rock Temple de Dambulla (o Templo de la Cueva) es el mayor grupo de cuevas religiosas y el mejor conservado de Sri Lanka. Se cree que dichas cuevas estaban habitadas ya en el siglo VII a.C.

10. Allí crecen dos de los árboles considerados más excepcionales del mundo: el Ficus Kandy, en el jardín botánico de Kandy, uno de los más bellos del planeta; y el Ficus árbol Bo, en Anuradhapura, un esqueje del árbol bajo el cual se dice que Buda alcanzó la iluminación y una especie sagrada para el budismo.

Más información:

Turismo de Sri Lanka