8 consejos para ahorrar si alquilas un coche este verano

Alquilar un coche se ha convertido en una de las opciones preferidas para los que quieren tener una completa autonomía en sus vacaciones. Poder desplazarse lejos de casa y, allá en el destino, hacer lo que uno quiera, sin depender de transporte público, es una delicia. Sin embargo, es una opción que, en muchas ocasiones, se encarece por no tener en cuenta algunos detalles que nos podrían ahorrar algunos euros o permitirnos el ahorro en una siguiente ocasión. Estos son algunos de los consejos para no gastar de más en el alquiler de un vehículo.

1. Cuanto antes, mejor, y con multirreserva. Al igual que ocurre con los vuelos o las reservas de hotel, la anticipación es clave para conseguir los mejores precios y, la mayor parte de las reservas online que se hacen con antelación se pueden cancelar sin sobrecoste alguno. Así, si no tenemos las fechas aun elegidas pero dudamos entre varias, siempre podemos hacer tres o más reservas y luego cancelar las que no queremos, sin por ello perder dinero.

2. Compara contratos. Cada compañía de alquiler tiene sus propias normas, por lo que es importante que compares si hay que entregar el depósito lleno, si te lo entregan a ti lleno, si te cobran el kilometraje aparte... Nos tocará sacar la calculadora, pero la finalidad es ahorrar dinero y es el mejor modo de averiguar cuál es la empresa que nos ofrece un mejor precio.

3. Cambia la fecha en vez de cancelar. Cambiar las fechas de la reserva suele ser gratis, pero por cancelar una reserva prepagada con poca antelación pueden cobrarte hasta el precio total. Así, si vas a cancelar con menos de dos días, por ejemplo, y sabes que te van a penalizar, es mejor modificar la reserva a una fecha posterior y, una vez modificado el día, cancelarla, explican desde mytripcar.es.

4. Reservar a través de las aerolíneas. Si vamos a comprar el billete a través de la web de una aerolínea, una buena opción es, en la misma reserva, incluir el coche de alquiler. Se trata de una compra combinada que, gracias a los propios acuerdos de las compañías aéreas, puede salir más barato que si lo hacemos de forma separada. Además, nos aportará puntos de fidelización.

5. Sin doble seguro. Si se paga con una tarjeta de crédito que, en su póliza, tenga ya una cobertura de incidentes con coches de alquiler, no será necesario pagar un seguro adicional o específico. Ya lo habremos pagado en la cuota anual de la tarjeta y nos podemos ahorrar una cantidad que, según el portal trabber.es, asciendo a 25 euros diarios.

6. Más días, mejor. Aunque solo queramos el coche para un día o día y medio, hay veces que las ofertas que ofrecen las compañías de alquiler permiten que sea más barato cogerlo por dos o tres, independientemente de que luego no se utilicen. El mejor consejo: mirar y comprobar bien las ofertas existentes, por si nos cuadra mucho más. Suele salir más barato alquilar por una semana completa, que 7 días individuales seguidos.

7. Comprobar el estado del coche antes de salir. Revisa bien el coche y no dudes en sacar fotos tanto al recibirlo como al entregarlo si quieres estar 100 % seguro de que se atestigua cómo se entrega o recibe. Es el mejor modo de evitar que te reclamen daños que no son tuyos, un problema si no hay cobertura de seguro total.

8 Cupones online. Muchas compañías ofrecen, a través de diferentes webs de cupones de descuento online, algunas ofertas especiales que no aparecen en su página oficial. Comprobar antes de alquilar si están disponibles puede suponer un ahorro.