No conoces París si no has hecho al menos estas 25 cosas

No se la conoce como la Ciudad de la Luz por nada. París es una de las ciudades más bonitas del mundo, no solo por su romanticismo, sino también por su solemnidad, su historia, su arquitectura, sus pinacotecas... Es cierto que los parisinos no tienen la mejor de las famas, pero allí todo tiene un encanto especial, incluso el hecho de comprobar que, realmente, no es tan fiero el león como lo pintan y que no faltan sonrisas al turista por todos lados.

En París hay muchas cosas que se pueden hacer claro que, si hay que priorizar, te damos las 25 que por nada del mundo podrías perderte. Haz nuestro test para comprobar cuántas has hecho y qué porcentaje de los imprescindibles de un turista en la capital gala ya tienes en tu haber.

1. Subir a la Torre Eiffel.

2. Hacerte una foto en las entradas del metro con letrero Art Nouveau.

3. Recorrer los Campos Elíseos entrando en tiendas donde no vas a comprar nada (o sí).

4. Hacer un picnic en las Tullerías o en los Jardines de Luxemburgo.

5. Contemplar la Torre Eiffel desde el Trocadero.

6. Impresionarte ante el tamaño de la tumba de Napoleón.

7. Recorrer el Sena en barco, mucho mejor al atardecer o de noche.

8. Comer un macaron mientras paseas por sus calles.

9. Entrar en Notre Dame, con o sin una buena cola previamente.

10. Entrar en el Museo del Louvre y ver la Gioconda.

11. Vestir una camiseta de rayas marineras francesas (la bufanda roja y la gorra son opcionales).

12. Comerte una baguette por la calle recién horneada.

13. Comerte un Croque Monsieur en una de las terrazas de cualquier brasserie.

14. Dormir la siesta en los Campos de Marte, tumbado al sol.

15. Ver un espectáculo en el Moulin Rouge.

16. Explorar el Barrio Latino y entrar en sus pequeñas tiendas de libros de segunda mano.

17. Visitar el distrito de La Defensa para encontrar la recta perfecta con los Campos Elíseos.

18. Subir al Arco del Triunfo y flipar con las vistas.

19. Subir todos los escalones del Sacre Coeur y sentirse como Amelie.

20. Escuchar canciones con acordeón de acompañamiento por Montmartre.

21. Pasear por Le Marais entrando en sus bares y locales de moda.

22. Visitar la Opera Garnier y, si fuera posible, ver un espectáculo.

23. Picotear queso en Montmartre.

24. Jugar a la petanca en los jardines del Palais Royal.

25. Pasear de noche bajo la Torre Eiffel viendo su iluminación y con un crepe de chocolate recién hecho en la mano.

