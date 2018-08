9 ciudades de Reino Unido que tienes que visitar más allá de Londres

Es lógico que las grandes ciudades se lleven la fama, especialmente cuando es una fama merecida, pero esto tiene un aspecto muy negativo. Por desgracia, tendemos a olvidarnos de otros rincones que son igualmente maravillosos, incluso en alguna ocasión más sorprendentes y diferentes a lo que estamos acostumbrados. Esto es exactamente lo que ocurre con Londres, capital de Reino Unido y uno de los destinos soñados de más viajeros de todo el mundo.

En esta ocasión estamos hablando de una fama merecida, ya que Londres es una de las ciudades más bellas y especiales de nuestro continente. En ella podemos toparnos con monumentos admirados en todos los rincones del planeta, museos con algunas de las obras de arte más importantes de nuestra historia, locales en los que te trasladarás a otras épocas, parques de una belleza inigualable… Sí, se puede decir que es una ciudad que lo tiene prácticamente todo. Pero no es la única en Reino Unido.

Londres es una de esas ciudades que todo el mundo debe visitar una vez en la vida, pero si ya lo has hecho te recomendamos que te atrevas a conocer unas cuantas más. Otras ciudades de Reino Unido que pueden presumir de ser bellas, de tener historia y de enamorar a todos aquellos que las pisan. ¡Aquí las tienes!

Liverpool | Reino Unido

Liverpool

No podíamos empezar por otra que no fuera Liverpool. Aunque es conocida, obviamente, como la ciudad de The Beatles, es mucho más. De hecho, es uno de los lugares con más encanto de todo Reino Unido. Sus museos te permitirán conocer los momentos más importantes y curiosos de su historia, sus muelles te enamorarán por completo y sus bares te permitirán vivir una experiencia única. Además, si eres amante del fútbol, no te puedes perder Anfield Road.

Bath | Reino Unido

Bath

Muy cerca de Bristol y a poco más de 150 kilómetros de Londres nos encontramos con Bath, una de esas ciudades que te recomendará todo aquel que la haya visitado. Aquí son los edificios que la habitan los que te dejarán sin aliento. Prácticamente en cada esquina te toparás con una asombrosamente bella edificación, algunas de ellas de la época romana, como sus baños. Una maravilla sacada de otro tiempo.

York | Reino Unido

York

Si imaginamos una especie de Londres a menor tamaño, una ciudad que lo tenga todo pero a menor escala, vendrá rápidamente a nuestra mente York. Al norte de Inglaterra, en esta preciosa ciudad podremos visitar interesantes museos, contemplar edificaciones y monumentos bellos y espectaculares, pasear a orillas del río y disfrutar de unas buenas pintas por la noche. Bonita, viva y con historia.

Birmingham | Reino Unido

Birmingham

Pasamos a una ciudad de mayor tamaño, una de las más recomendadas para vivir en ella. Birmingham es de esos lugares que, a simple vista, no llaman demasiado la atención. Sin embargo, posee un encanto único que la convierte en un destino ideal para pasar unos pocos días. Si a esto le sumamos que allí nos encontramos con el Cadbury World, los amantes del chocolate ya tienen su ciudad perfecta.

Norwich | Reino Unido

Norwich

Al norte de Londres se ubica esta pequeña maravilla que pocos turistas extranjeros conocen. Norwich es una ciudad de unos 200.000 habitantes en la que nos encontraremos con algunas de las estampas más bellas de Reino Unido. Su catedral, sus castillos y, por encima de todo, sus calles te harán sentir como en casa y te asombrarán a cada paso que des. Merece mucho la pena visitarlo.

Bristol | Reino Unido

Bristol

Es una de las ciudades con mejor ambiente de todo Reino Unido, especialmente para los jóvenes, por la presencia de importantes universidades. Simplemente con caminar por sus calles quedarás satisfecho, pero además en Bristol son muchos los monumentos, edificios y museos que merece la pena visitar. Y, por si esto fuera poco, los planes no dejan de surgir en ningún momento. ¡No pararás!

Chester | Reino Unido

Chester

Pero si buscas una ciudad por la que pasear mientras te maravillas con la belleza de sus calles y de sus edificios, no puedes dejar de visitar Chester. Al norte de Inglaterra, mantiene sus orígenes victorianos, su esencia, que te hará sentir en otra época. Aunque cuenta con muchos atractivos turísticos, como museos, es una de esas ciudades en las que no necesitarás más que contemplar y disfrutar.

Cambridge | Reino Unido

Oxford y Cambridge

La dos ciudades universitarias por excelencia. Pasear por sus calles es como pasear por un libro de historia abierto, vivo, en el que prácticamente puedes tocar todo lo que ha ocurrido allí, todas las personas que han pasado por allí. Un verdadero placer para los turistas, que se verán acompañados de miles de jóvenes que han convertido Oxford y Cambridge en sus hogares.