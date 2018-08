Reconozcámoslo. Hay ciudades que no serían lo mismo si no nos obligasen a llevar un paraguas por si acaso comienza a llover. Sí, es verdad que por norma general solemos pensar que es mucho más cómodo recorrer una ciudad si hace buen tiempo. Y que las fotos cuando el cielo está azul salen mucho más bonitas.

Pero es que la lluvia se ha convertido en algo así como un símbolo de algunas ciudades. Ya no las concebimos sin lluvia, sin frío, sin paraguas. Aunque todas las fotos que tomemos queden con ambiente invernal incluso siendo verano. Y aunque el cielo salga blanco o muy encapotado. A estas alturas, parte del encanto de algunas ciudades es el riesgo permanente de que comience a llover. Algunas por la razón que ya hemos comentado y otras porque desprenden magia en esos ratitos en los que el suelo está mojado. Está asumido: hay ciudades a las que les sienta bien la lluvia. Así que prepara el paraguas, que salimos a pasear.

Londres

Londres | Londres

¿Hay alguien capaz de imaginarse un viaje de una semana a Londres y que todos los días haga sol? Seguramente no. Pero es que Londres no sería lo mismo si no nos hiciese vivir con el miedo a un chaparrón. Así que no te deprimas si empieza a llover. Cálzate unas buenas botas de agua y sal a disfrutar de la belleza de esta increíble ciudad, que en esos momentos estará más libre de contaminación.

Tokio

Tokio | Japón

Que llueva durante tu viaje a Tokio vamos a llamarlo suerte. Sí, suerte. Eso es lo que es poder disfrutar del cruce Shibuya cuando hay miles de personas que caminan con sus paraguas abiertos por allí. Esos paraguas y las luces de neón de los edificios reflejados en el suelo forman todo un espectáculo de color. Es mágico.

Venecia

Venecia | Italia

Venecia es una ciudad que se debe ver de ambas formas: con sol y con lluvia. El ambiente en ambos casos es bastante diferente y quizá el lluvioso es más impactante. Los vaporettos se mueven notoriamente sobre el agua, el mar agitado sube por las aceras e incluso se inundan algunas partes de la ciudad. Como cuando hay aqua alta. Allí están acostumbrados a eso, pero a los que vamos de fuera puede parecernos verdaderamente sorprendente.

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur | Malasia

Las nubes bajas y los rascacielos son uno cuando hay tormenta. Ver como ambos elementos se funden y forman un ambiente gris es simplemente mágico. Aunque parezca mentira, apetece salir a la calle y recorrerla de esa forma. Cierto es que quizá es mejor opción observar la calle desde el ventanal de una cafetería.

Nueva York

Nueva York | Estados Unidos

Esta ciudad estadounidense es perfecta para visitarla con sol, con nieve, con lluvia o incluso con tormenta. Si viajas a esta ciudad y pillas un día de mal tiempo, ponte un chubasquero y sal a disfrutar de las calles de la ciudad. Será una experiencia irrepetible.