Las ciudades europeas a las que mejor les sienta la nieve

Sabemos que para muchas personas el invierno se traduce en manta, sofá y el calor del hogar, pero hay quien encuentra en esta época del año la ocasión perfecta para hacer turismo de una manera diferente. Es cierto que todos esperamos que el buen tiempo nos acompañe cuando visitamos un destino, pero no es menos cierto que no todos rechazamos la nieve en este sentido, incluso aunque nieve signifique frío.

Y es que hay ciudades que lucen especialmente bonitas bajo una capa de nieve. Tanto es así que somos capaces de olvidar el frío para recorrer sus calles en busca del mejor rincón en el que admirar la belleza que se extiende ante nosotros. En el continente europeo tenemos varios ejemplos de ciudades que se transforman bajo la nieve; os dejamos a continuación unos cuantos, por si sois de los que os gusta perseguir los copos.

Edimburgo

La capital escocesa es uno de los destinos preferidos por los turistas en cualquier época del año, con sol, lluvia o viento, porque es una ciudad preciosa... Y nos atrevemos a decir que lo es aún más bajo la nieve.

Moscú

Moscú | Rusia

Es cierto que visitar Rusia en invierno puede llegar a ser una completa aventura, pues no estamos acostumbrados a temperaturas tan bajas, pero ¿quién es capaz de imaginarse Moscú si no es bajo una capa de nieve? Exacto, es imposible. ¡Y no nos extraña!

Oslo

Oslo | Noruega

Algo parecido sucede en Noruega. Oslo, concretamente, es una ciudad que merece la pena conocer pero en la que solo descubriremos su verdadero encanto cuando los lagos están congelados y no podemos ver el suelo bajo nuestros pies, porque todo lo que vemos es blanco. Las temperaturas bajan, sí, pero también aquí merece la pena.

Praga

Praga | Praga

No creemos que exista una mala época del año para visitar Praga pero cuando las primeras nevadas llegan y la ciudad se tiñe de blanco está especialmente hermosa. Es un lujo pasear por sus calles en estas condiciones.

Salzburgo

Salzburgo | Salzburgo

En Austria encontramos esta pequeña joya cuya belleza también aumenta con la nieve. Su casco antiguo nunca nos parecerá tan bonito como lo está con los copos rodeándolo todo y los edificios de todas las épocas parecen de cuento bajo el blanco. Otro lujo.

Turín

Turín | Italia

Puede que no relacionemos Italia con la nieve, pues es uno de los países con mejores climas de Europa, pero no debemos olvidar que en el Norte se encuentran los Alpes y que estos nos ofrecen paisajes preciosos. Son muchas las ciudades que podemos visitar en invierno esperando esto... Y Turín es una de ellas.