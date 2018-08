5 ciudades europeas que acogen grandes festivales de música

Turismo musical

El verano y el buen tiempo siempre nos traen cosas buenas. Es la época de los festivales de música en los cuales bailar, disfrutar y además conocer nuevas ciudades no es obligatorio pero seguro que es algo que se cumplirá. Por ello, os traemos una buena selección para todos los gustos, por lo que no hay excusa para no asistir a alguno de ellos.