Los cinco museos de música más visitados del mundo

Algunos contienen instrumentos, recortes de prensa, otros trajes que pertenecieron a grandes ídolos de la música. También partituras, manuscritos originales, cartas y fotos. Hacemos un recorrido por 5 de ellos.



Museo Graceland de Elvis Presley | Viajestic

Graceland de Elvis Presley, en Memphis

Graceland es un lugar de peregrinaje para los amantes de Elvis y un complejo lúdico-turístico que acompaña a la mítica mansión donde Elvis Presley vivió desde que tenía 22 años hasta su muerte. Con unas 650.000 visitas anuales, se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad, siendo la segunda casa más visitada del país (tras La Casa Blanca), además de un museo de su vida y un templo para sus fans. Elvis Hawai exhibe la fuerte conexión que el cantante tenía con las islas. En Graceland puedes ver más de 50 mil imágenes del Rey, podrás acceder al interior del avión Lisa Marie, la nave privada de Presley, visitar su tumba, ver una exhibición de sus shows en Las Vegas y hasta alquilar si quieres la capilla para casarte allí.



Museo Beatles de Liverpool | Viajestic

The Beatles Story, de Liverpool

Más que un museo es un viaje por la mejor música de la década de los 60 (y de todos los tiempos me atrevo a decir). Es un museo dedicado a contar la historia, el legado, la cultura y la música de la legendaria banda inglesa nacida en esta ciudad. El museo tiene disponible al público algunos instrumentos antiguos que pertenecieron al guitarrista y vocalista de la banda. En la The Beatles Hidden Gallery: una hermosa exposición con fotos documentales que registran cada momento esencial de la carrera de los Beatles. Estás imágenes también están disponible para la venta en la tienda Fab4Store del museo. Desde la perspectiva de Julia Baird, la hermana de John Lennon los visitantes podrán conocer otros aspectos de la historia de la banda más famosa del mundo. Living History es un audioguía, que de forma muy amena viaja por el tiempo; el material está disponible en diversos idiomas como: alemán, español, francés, inglés, italiano, japonés, polaco y ruso. A través de la interacción y las ventajas de la tecnología, el museo tiene materiales audiovisuales y multimedia para explicar la influencia que el rock and roll, Elvis, Buddy Holly y el skiffle tuvieron en los gigantes de Inglaterra. Asimismo, el espacio de la Woolton Village Fête es donde por ejemplo Paul McCartney narra cómo conoció por primera vez a John Lennon. Ubicado en el puerto Albert Dock de Liverpool es una atracción absolutamente imprescindible a la hora de viajar a Liverpool.



Museo Ramones en Berlín | Viajestic

Museo Ramones, en Berlín

Los Ramones son de Nueva York, ya lo sabemos. Así que ¿por qué demonios el primer y único museo de Ramones está en Alemania? Los fundadores del Museo Ramones comenzaron su colección de objetos de interés hace 18 años. Una camiseta del primer concierto, un cartel, una entrada y así hasta 300 objetos de recuerdos se pueden encontrar en este Museo que abrió sus puertas en 2005, un año después de que Johnny Ramones muriera. La idea era crear un lugar no sólo para los fans de Ramones sino también para los aficionados a la música. Fue trasladado del casco antiguo de Hanoi a Berlín Este en 2008 y allí se quedó hasta hoy. El museo organiza además una serie de eventos que incluyen proyecciones de películas, conciertos acústicos y especiales todos relacionados con el mismo tema, por supuesto.



Muro de la fama, Dublín | Viajestic

The Irish Rock 'n' Roll Museum, en Dublín

Los artistas irlandeses siempre han tenido éxito. U2, Rory Gallagher y Van Morrison son nombres que a todos nos vienen a la mente. La música tradicional irlandesa también ha logrado éxito mundial por derecho propio. Artistas como Los Chieftains y Clannad. O como Enya que se ha convertido en la mejor cantante solista de Irlanda y una de las artistas con mayor número de discos vendidos de todos los tiempos. Justo en el corazón de Dublín barrio cultural de Temple Bar, el Rock 'N' Roll Museo abarcará todas las experiencias extrañas y maravillosas relacionadas con la vibrante industria de la música irlandesa de los últimos 30 años. El Muro de la Fama es donde comenzó el Museo del Rock ´N´Roll de Irlanda como un tributo a sus estrellas del Rock. Así que echa un vistazo al muro para ver si puedes identificar todos los rostros que estarán presentes en él.



Museo Abba, Estocolomo | Viajestic

El Museo ABBA, en Estocolmo

El Museo ABBA es más que un museo ordinario. Naturalmente te podrás encontrar con los trajes de los miembros, sus discos de oro, artículos originales, objetos de recuerdo, y mucho más. Pero también podrás experimentar la sensación de ser un miembro más de uno de los grupos de pop más populares de todos los tiempos. En el museo tendrás la oportunidad única de ver y sentir elementos que utilizaron ellos como la mesa de mezclas donde se creó el auténtico sonido de la banda. Y Podrás escuchar historias propias y recuerdos de su asombrosa carrera. El manuscrito de la guía de audio ha sido especialmente escrito por Catherine Johnson, quien escribió el guión de la película Mamma Mia. Además al entrar en el Museo podrás obtener una visión amplia e íntima de la música popular sueca desde 1920 hasta la actualidad.

