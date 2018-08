Cinco lugares únicos para pedir la mano en Gran Bretaña

Así que aquí van cinco ideas para asegurar el SÍ, en un país que espera y sigue con emoción una historia de amor que engancha. ¿Qué tal si te decides tú también, pero buscas primero un marco adecuado? Aquí van nuestras propuestas desde una idílica casa en un árbol hasta en bosques escondidos que inspiraron grandes historias de amor, el romanticismo, está asegurado. Simplemente sorprende a tu pareja.

Casa en el Árbol. The Lodge on Loch Goil | The Lodge on Loch Goil

Una casa en el árbol propia de cuento de hadas con vistas al Lago Goil. Y es que para un momento tan mágico, lo lógico es buscar un lugar inolvidable. Y la verdad es que es muy difícil olvidar un lugar como The Lodge, una encantadora y romántica casa en un árbol con unas vistas impresionantes.

Además puedes reservar y disfrutar de una cena privada a la luz de las velas antes de pasar una noche en este maravilloso alojamiento en las alturas, en una habitación que sería el sueño de cualquiera.

Este hotel de cinco estrellas está a solo una hora y media de Glasgow, en Escocia, e incluso celebran bodas así que si el lugar cumple con tus expectativas también puedes incluso celebrar allí tu Gran Día.

The Lodge on Loch Goil | The Lodge on Loch Goil

Una propuesta a medida en el cielo de Londres. Si lo tuyo es la gran ciudad, pero también buscas un sitio romántico en el que declararte, nuestra propuesta es que lo hagas en la capital británica. Pero no en un lugar cualquiera, sino en la torre más alta de la ciudad.

Con dos veces la altura de cualquier torre de Londres, The Shard ofrece las mejores vistas de la capital, lo que le ha convertido en uno de los lugares favoritos para pedir la mano. Y mucho más si le añades el hacerlo a la puesta de sol y con una copa de champagne.

En el mirador hay además un servicio especial de concierge que ayudará a que la pedida sea realmente inolvidable, con recursos como reservados, música personalizada, velas, pétalos y cocktails.

The Shard London | The Shard London

Atardecer en la playa La costa británica es otro enclave mágico para un momento así. Y hoy te proponemos que declares tu amor a tu pareja, pero en una playa muy especial, en la playa de Bamburgh, al noreste de Inglaterra. Una playa cuya arena se vuelve rosa en los atardeceres por lo que montar un picnic con champagne en una de sus dunas sin nadie alrededor puede ser un momento perfecto.

Bamburgh beach | Natureflip

Otra opción podría ser la bahía de Rhossili, al sur de Gales, premiada en numerosas ocasiones como una de las playas más bonitas del mundo. Una playa que esconde un secreto, una pequeña propiedad al lado de la arena bañada de aguas cristalinas donde se puede pasar la noche. Se llama The Old Rectory, y por la noche solo escucharéis las olas del mar. Esta es una de las casas de vacaciones más preciadas de Gran Bretaña, propiedad del National Trust.

The Old Rectory. Bahía de Rhossili | National Trust

Al pie de una cascada en el Distrito de los Lagos. Rodeado de montañas y lagos cristalinos, no hay otro lugar como el Distrito de los Lagos, por lo que no es de extrañar que sea uno de los lugares favoritos de los británicos para pedir matrimonio.

Y aquí, el lago Derwent Water es uno de los mayores tesoros del Distrito con sus aguas cristalinas perfectas para un paseo privado en barco.

Derwent Water. Distrito de los Lagos | Visit Britain

O ¿por qué no pedir la mano a tu pareja en unas cataratas? Entonces nada mejor que Lodore. Allí hay un hotel, Lodore Falls cuyas habitaciones tienen vistas a la altura de un momento tan especial.

Y por último te proponemos que vivas tu propio romance literario. Sigue los pasos de los grandes amantes de la historia y la literatura y dirígete al bosque de Sherwood, en Nottinghamshire, donde supuestamente se casaron Robin Hood y Maid Marian, en la iglesia de Edwinstowe. Los fans de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, deberían hacer una peregrinación al Muro de Adriano donde verán el famoso árbol solitario inmortalizado en la película. No se nos ocurre un lugar más romántico que este. Anímate.

Árbol solitario. Muro de Adriano | Visit Britain

También te puede interesar

Celebrar el 14 de Febrero con San Valentín

Una vuelta al mundo celebrando San Valentín