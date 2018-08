Los cinco eventos mundiales que no podrás perderte en 2018

El tiempo pasa sin que nos demos cuenta y, aunque pueda parecer que lo hace a demasiada velocidad, nos regala la oportunidad de disfrutarlo, de exprimirlo y de aprovecharlo haciendo lo que más amamos. Y no hay nada que nos llene, nos complete y nos haga crecer más que viajar, conocer culturas y tradiciones diferentes, vivir vidas que nunca habríamos imaginado y visitar todos esos lugares del mundo con los que llevamos soñando desde que tenemos uso de razón. Viajar, viajar y viajar. Esa es nuestra constante, esa es nuestra pasión, esa es nuestra vida.

2018 está llegando y lo hace con 365 días por delante en los que podremos dar rienda suelta a nuestra imaginación y atrevernos con todos esos destinos que siempre hemos tenido en mente, pero hasta los que no nos hemos dirigido aún. Destinos con un significado especial y personal o simplemente destinos que nos llaman la atención, pero aún no han conseguido atraparnos. Y, ¿qué mejor que aprovechar un evento mundial para visitar un determinado lugar? El próximo año estará repleto de este tipo de acontecimientos y nosotros hemos querido destacar cinco que, definitivamente, no puedes perderte. ¡Aquí los tienes!

Concierto de Año Nuevo (Viena, Austria)

Concierto de Año Nuevo | Viena

Empezamos fuerte el año con el mítico Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. La capital de Austria es siempre un destino inmejorable, un lugar en el que la cultura se respira por las esquinas y en el que disfrutarás de la belleza, la paz, la armonía y ese ambiente tan especial que ocupa todas sus calles. Cualquier época del año es buena para visitar Viena, pero no hay nada como celebrar allí la Nochevieja y acudir a la mañana siguiente a este espectacular concierto. Eso sí, tendrás que darlo todo para conseguir unas entradas.

Juegos Olímpicos de Invierno (Pyeongchang, Corea del Sur)

Juegos Olímpicos de invierno | Corea del Sur

Aterrizamos en uno de esos destinos no demasiado comunes, pero que, casualmente, suele atraer la atención de muchos viajeros. Si tú también estás pensando en viajar hasta allí, te recomendamos que lo hagas en el mes de febrero, en concreto entre el día 9 y el 25, y que visites Pyeongchang, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Te sorprenderá con sus paisajes y con el contraste que puede suponer si lo comparamos, por ejemplo, con Seúl. Además, podrás disfrutar de uno de los eventos deportivos más espectaculares que existen.

Festival Coachella (California, Estados Unidos)

Festival de Coachella | California

Estados Unidos es un destino que aparece siempre en las listas de deseos de viajeros de todo el mundo. Un país repleto de contrastes, en el que podemos perdernos entre los rascacielos de las ciudades más espectaculares, pero también contemplar la grandiosidad de la naturaleza. Y, además de todo esto, podemos disfrutar de uno de los festivales de música más valorados a nivel internacional, en el que la moda también tiene un importante papel. Si crees que 2018 es el año en el que tienes que ir a California, hazlo entre el 13 y el 22 de abril y disfruta de la magia del festival Coachella.

Festival de la Canción de Eurovisión (Lisboa, Portugal)

Festival de Eurovisión | Lisboa

En este caso, hemos querido destacar un evento que tradicionalmente se ha limitado a las fronteras europeas, pero pero para el que, desde hace unos años, con la participación de Australia, no existe ningún tipo de barrera. Este 2018 se presenta como la oportunidad perfecta para que los amantes de la música acudan al Festival de Eurovisión, ya que se celebra en Lisboa, prácticamente a un paso. Además de disfrutar del evento y de su ambiente, que es inmejorable, este viaje te permitirá conocer la belleza de la capital lusa, una ciudad con encanto. Apunta la fecha: 12 de mayo.

Mundial de Fútbol (Rusia)

Mundial de Fútbol | Rusia

La joya de la corona de 2018, especialmente para los amantes del deporte, es el Mundial de Fútbol que se celebra en Rusia. Desde el 14 de junio hasta el 15 de julio, el país de la Plaza Roja se llenará de aficionados de todos los rincones del globo que vivirán juntos una experiencia increíble en la que se crean lazos muy especiales. Los partidos son, evidentemente, los grandes acontecimientos, pero el hecho de que el mundial se celebre en Rusia nos permitirá conocer a fondo un país muy especial y en el que la espectacularidad de sus edificios y su belleza siempre son protagonistas.