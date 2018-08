Cinco ciudades de superhéroes que se inspiran en lugares reales

Un total de cinco destinos, para que puedas adentrarte en el mundo del cómic desde las ciudades que inspiraron sus escenarios, con una relación de direcciones nada convencionales para que crees tus propias historias.

Existen más de 100 películas que han pasado por la cartelera de los cines de medio mundo, con taquillas millonarias, y protagonistas que primero estuvieron sobre el papel. Una suerte de viaje literario en el que Los Vengadores, Batman, Superman, Sin City, Watchmen, X-Men, Spiderman o Los Guardianes de la Galaxia, pasaron a la gran pantalla, dando a sus lugares comunes una nueva dimensión.

¿Realidad o ficción? Claramente sus personajes son ficticios, porque los superpoderes siguen siendo una declaración de intenciones ante el mal y las injusticias, ¿pero qué hay de las localizaciones? Si os parece os propongo un itinerario con cinco paradas, para que por un momento podáis sentiros parte de estas superproducciones fantásticas.

Empecemos hablando de “Los Guardianes de la Galaxia”, la nueva entrega de Marvel, de la que prometemos no desvelar nada (spoiler no), pero de la que tenemos que hablar de Xandar, uno de los tres escenarios de su primera entrega, que según cuentan los más entendidos, está inspirada en los diseños del arquitecto español Santiago Calatrava. Y aunque su fama le precede, no vamos a entrar en polémicas, y sí en tres reseñas patrias, para quien por un momento quiera sentirse un turista de la ciudad diseñada por Oliver Pron:

Xandar, Los Guardianes de la Galaxia | Viajestic

Palacio de Congresos de Oviedo, Asturias | Viajestic

Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia. | Viajestic

Auditorio de Tenerife, Islas Canarias | Viajestic

Nuestra segunda parada nos lleva a Amnesty Bay, el lugar que vio nacer a Aquaman “gobernante del reino submarino de la Atlántida”, que todos sitúan en el estado de Maine. Situado al Noreste de los Estados Unidos, limitando al norte y al este con Canadá. Y si eres de los que te gustan los faros, no puedes dejar de visitar el faro más antiguo de la ciudad, construido en 1971, que forma parte del parque Fort Williams, y que tiene un pequeño museo, desde el que podrás hacer fotos impresionantes.

Amnesty Bay | Viajestic Faro Portland, Maine | Viajestic

Central City es nuestra tercera cruz en el mapa de las ciudades de cómic. Fue la ciudad natal de Bartholomew Henry (Barry Allen), más conocido como Flash, del equipo de superhéroes de la Liga de la Justicia, que junto con la Mujer Maravilla, Aquaman o Linterna Verde, trataban de hacer frente a la invasión extraterrestre.

Central City / Los Guardianes de la Galaxia | Viajestic

El lugar en cuestión se sitúa en Missouri, en la región Medio Oeste de los Estados Unidos, con ciudades emblemáticas como Kansas City, Springfield, Milwaukee y Columbia, que además ofrece un gran número de lagos y ríos, un total de 5.000 cuevas y un curioso récord: Bridal Cave, la cueva con más bodas subterráneas celebradas en su interior. Así que si aún no has dado el gran paso, estás a tiempo de volver a geolocalizar tu boda.

Missouri | Viajestic

En cuarto lugar y aprovechando la mención a Linterna Verde, os trazamos ruta del Medio Oeste a la Costa Oeste de los Estados Unidos, para que conozcáis Coast City, la ciudad creada por John Broome y Gin Kane, para los escenarios del mítico Hal Jordan en California.

Coast City / Los Guardianes de la Galaxia | Viajestic

Un planazo para conocer San Francisco, Los Ángeles, San Diego o el Parque Nacional de Yosemite, altamente recomendable para quienes disfrutan del turismo slow y del senderismo, con parada obligatoria en “El Capitán”, reconocido como el acantilado de granito más grande del mundo.

Los Angeles, California | Viajestic

Y nuestra última recomendación es Fawcett City, la ciudad de Capitán Marvel, la heroína más poderosa del Universo Marvel, que prevé llegar a la gran pantalla en 2019, interpretada por Brie Larson y dirigida por Ryan Fleck y Anna Boden.

Fawcett City / Capitán Marvel | Viajestic

Con ella nos vamos a Georgia, con capital en Atlanta y allí, si eres un poco friki visita obligada al Museo de la Coca Cola (The World of Coca Cola). Un tour por la cultura Pop, con cine 4D donde ver los mejores anuncios de la marca, y si gustas, prueba de los 120 tipos de refrescos que producen.