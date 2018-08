5 chefs españoles con estrella Michelin que cocinan fuera de España

Seguro que te interesa

El conocido chef José Andrés apostó desde hace años por instalarse en Washington y, desde hace unos meses, Eneko Atxa, de Azurmendi, y David Muñoz, de DiverXO, también han puesto su mirada fuera de España, concretamente en Londres, donde están presentes ya grandes chefs nacionales como el dos estrellas Nacho Manzano, de Casa Marcial, en Asturias, o el gran Juan Mari Arzak, con Ametsa. No son ni serán los únicos.

Juan Mari Arzak - Ametsa

Ametsa significa sueño en euskera. El espacio que asesoran Juan Mari y Elena Arzak es un restaurante ubicado en el hotel The Halkin by Como, en la lujosa zona de Belgravia. En Ametsa, de cuyo techo cuelgan tubos de ensayo con especias, como un celestial laboratorio de sabores a semejanza del taller donostiarra de investigación de Arzak se sienta a la mesa una clientela que ya conoce el Arzak donostiarra y público nuevo atraído por una propuesta diferente en la variada y cosmopolita oferta culinaria de Londres. La firma Arzak no solo está en la cocina del restaurante, también alcanza a todos los espacios gastronómicos de hotel: el servicio de habitaciones, el cocktail bar donde se sirven menús de tapas, y la cafetería donde ahora se han estrenado meriendas, una hora del té con dulces a la inglesa y propuesta.

Ametsa de Juan Mari Arzak | Ametsa

José Andrés

José Andrés ha sido el último en ingresar en el selecto club de los chefs con estrella Michelin, ya que no ha sido hasta el pasado mes de octubre cuando la guía francesa decició concederle dos estrellas por su restaurante MiniBar, el que más influencia tiene de su gran maestro, Ferran Adrià. Sin embargo, José Andrés ha sido pionero en no sólo arriesgarse y salir fuera de España, sino hacerlo en una ciudad como Washington. El asturiano siempre supo que quería dedicarse a la cocina y tras su paso por elBulli, se fue Nueva York a trabajar en El Dorado Petit para más tarde irse a Washington e idear lo que serían sus restaurantes Jaleo, especializados en tapas, a los que seguirían Zaytinya, de inspiración mediterránea, y poco después llegó Oyamel Cocina Mexicana, y MiniBar, por el que ha sido distinguido, una distinción que dedicó a su inspirador en el mundo de la cocina, Adrià.

MiniBar, de José Andrés, en Washington | MiniBar

Eneko Atxa

Eneko Atxa, tres estrellas Michelin por su restaurante Azurmendi, desembarcó el pasado mes de agosto en Londres con Eneko at One Aldwych, un local situado en el hotel One Aldwych, el pleno corazón de Covent Garden. La propuesta del cocinero vasco en tierras británica es fiel a la esencia de la cultura y la tierra vasca, al tiempo que interpreta el recetario tradicional con un estilo moderno, ágil y desenfadado, acorde con esta ciudad. Como él mismo asegura, "es cocina súper vasca hecha por gente joven, actual, que entiende las ciudades, con los oídos bien abiertos". Hacemos de la gastronomía una fiesta, con una cocina muy rica y un buen servicio, pero sin clichés". Se trata del segundo restaurante que abre en elextranjero el cocinero vasco, que ya cuenta con Aziamendi en Phuket (Tailandia).

Eneko at One Aldwych, en Londres | London Eater

David Muñoz - StreetXO

El tres estrellas Michelin, chef y deseo de DiverXO David Muñoz (o Dabiz Muñoz, como se autodefine) abrió el pasado 31 de octubre su nuevo StreetXO en Londres, en una pequeña calle del exclusivo barrio de MayFair. Música a todo volumen, combinaciones de sabores imposibles servidas por camareros ataviados con camisas de fuerza, cocktails en vasos con forma de corazón humano y cerdos voladores dibujados en las paredes son solo algunas de las extravagancias que el comensal encontrará en StreetXO Londres, que cuenta con un equipo de 76 personas y un local que ha costado 3,5 millones de libras (4,1 millones de euros). Muñoz ya piensa en Nueva York.

StreetXO Londres de David Muñoz | StreetXO

Nacho Manzano

Ocho restaurantes, el último en la ciudad escocesa de Glasgow son los espacios con los que cuenta la cadena española de restaurantes Ibérica en Reino Unido (cuatro de ellos en Londres). A cargo de los fogones está su chef ejecutivo Nacho Manzano, dos estrellas Michelin por Casa Marcial, en Asturias. Pero los planes no acaban ahí, sino que Ibérica tiene previsto inaugurar a principios de 2017 otro restaurante en Edimburgo y estrenará otro local en el barrio londinense de Covent Garden en verano del próximo año.

Ibérica de Nacho Manzano | Nacho Manzano

