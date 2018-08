Celebra con Su Majestad el 90 cumpleaños de Isabel II

El próximo 21 de abril no es un jueves más. Ese día, la Reina Isabel II de Inglaterra cumple nada menos que 90 años, una fecha muy especial de la que ahora podemos ser partícipes e incluso celebrarla con ella. Y todo porque por todo Reino Unido se han preparado diferentes festejos para alegrar el día a la monarca reinante más veterana de la Corona Británica. No solo en Londres, sino de norte a sur por toda Gran Bretaña.

En Edimburgo, el yate real Britannia se une a las celebraciones con dos eventos dedicados a la Reina. El primero es el mismo día del cumpleaños, y habrá una repetición el 12 de junio: pastel de cumpleaños, un Britannia Brindis y música de su banda de marines a bordo del yate. "El único lugar -en palabras de la Reina Isabel II- en donde realmente me puedo relajar".

Uno de los mayores eventos será la celebración del 90 cumpleaños de la Reina en el recinto del castillo de Windsor (12 - 15 de mayo). Windsor se encuentra a solo media hora en tren desde Londres y será el escenario de un espectáculo de música, danza y equitación con más de 1.500 participantes y 900 caballos. No quedan entradas pero no todo está perdido para quién quiera ser testigo de este acontecimiento único en la vida. Si visitas la página web hmq90.co.uk podrás obtener una de las 5.000 entradas de cortesía para ver el evento desde las grandes pantallas situadas en el largo paseo del parque de Windsor. La retransmisión en directo del último día de la celebración contará con actuaciones musicales de varios grupos.

'Forjando un reinado: 90 años de estilo del guardarropa real' es el título de la muestra que reúne 150 de los trajes y vestidos del ropero real. Se divide en tres exposiciones en cada una de las residencias oficiales de Su Majestad, y cada una de ellas ha sido seleccionada cuidadosamente por su relación particular con el lugar. El Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo destacará el uso del tartán en el vestuario real (de abril a octubre). El Palacio de Buckingham en Londres mostrará la moda desde de 1920 a 2010, con los modelos relativos a la infancia, la boda, la coronación y las visitas reales y de Estado (agosto - septiembre); mientras que el Castillo de Windsor lucirá los magníficos vestidos de noche de la reina, así como los trajes de disfraces que ella usaba para las veladas de la familia en tiempos de guerra (septiembre a enero de 2017).

Otro de los hitos que marcarán las celebraciones del aniversario real tendrá lugar en junio, su fecha oficial, una tradición que se remonta a Eduardo VII para llevar los actos a un momento más luminoso por el clima. Como es habitual, la Reina asistirá a una misa de Acción de Gracias en la catedral de San Pablo de Londres (10 de junio) y el tradicional Trooping the Colour (Desfile de gala) será el 11 de junio. Otro de los espectáculos que no hay que perderse es The Major General's Review (gratis el 28 de mayo), el primero de los ensayos que, generalmente, se celebra dos semanas antes, y The Colonel's Review (el 4 de junio), en la semana previa. Siempre se podrá admirar, también, el colorido boato del desfile principal de sus tropas personales uniéndose a la marea de banderas de la ruta principal desde el palacio de Buckingham, a lo largo de The Mall y Horseguards Parade, para regresar a Palacio.

El broche de las celebraciones oficiales tendrá lugar el 12 de junio, un domingo de celebración callejera en todo el país, presidido por el Almuerzo del Patrón (The Patron's Lunch), en el londinense The Mall, pionero de estas características y el más singular y animado. Se trata de un gran picnic a beneficio de causas solidarias. Para los rezagados siempre quedará la posibilidad de hacer un picnic frente a las pantallas gigantes situadas para la ocasión en Green Park y St. James Park.

