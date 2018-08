Las 10 calles comerciales más icónicas del planeta

Quien busca las mejores gangas sabe que será difícil encontrarlas en las principales calles comerciales del mundo, ya que en ellas suelen concentrarse las mejores tiendas y marcas; muchas de ellas con precios imposibles. Sin embargo, tan solo pasear por ellas, ver sus escaparates y darse un pequeño capricho es suficiente para millones de personas para las que una tarde de compras es motivo más que suficiente para una escapada; o que no entienden un viaje a alguna de las principales ciudades de moda del planeta sin recorrer sus emblemáticos barrios llenos de boutiques.

Estas son las calles (algunas de ellas) que marcan la diferencia, auténticas metáforas del glamour a la hora de comprar.

1. Avenida de los Campos Elíseos (París). Aunque la capital francesa está llena de calles emblemáticas en las que poder comprar, bien es cierto que ninguna goza del estatus internacional de los Campos Elíseos. Entre la plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo se extiende una arteria de algo menos de dos kilómetros en las que no todo el mundo puede abrir una boutique. Desde 1640 es visita obligada en la ciudad.

2. Regent Street (Londres). Lo mismo puede decirse de Londres, donde prácticamente todo el barrio de Mayfair tiene calles emblemáticas, desde Bond St. a Oxford St. Sin embargo, es la que lo vertebra la más importante, ya que, con su forma curva y alargada, engloba a decenas de firmas internacionales y algunas de las boutiques de referencia en el mundo de marcas británicas.

3. Quinta Avenida (Nueva York). Aunque también tiene bastantes mansiones históricas, rascacielos y edificios de gran lujo, es por sus tiendas y por ser eje de compras en Manhattan por la que es conocida mundialmente. Tiene siete kilómetros de largo y hay tiendas de todo tipo, aunque entre las más famosas están la de Apple, la de Bergdorf Goodman o Tiffany & Co.

4. Ortega y Gasset (Madrid). Es la calle que capitaliza la que se conoce como Milla de Oro de la capital, un lugar en el que las compras suelen ser tan glamourosas y exquisitas como caro es el metro cuadrado. No hay firma de lujo que no se concentre en ella, aunque, además, también hay restaurantes, hoteles, oficinas... y no solo grandes boutiques.

5. Via Montenapoleone (Milán). Milán es, para muchos, una ciudad imprescindible a la hora de ir de compras, y en su centro histórico es la vía Montenapoleone la protagonista de un Cuadrilátero de Oro en el que también participan las calles Venezia, Della Spiga y Manzoni, tres vías emblemáticas. Es complicado que haya un local libre allí.

6. Rua Oscar Freire (São Paulo). La ciudad brasileña es la predilecta para las compras en el gran país sudamericano. Concretamente es esta extensa calle de 2,6 kilómetros la que concentra las principales boutiques, con más de un centenar de grandes firmas internacionales en apenas nueve manzanas. También destaca por sus esculturas y murales en plena calle.

7. Strøget (Copenhague). La calle peatonal de tiendas más grande de Europa y un requisito imprescindible si paseamos por la capital danesa. Sin embargo, más que una única artería, es más bien una ramificación de calles en las que se encuentran las grandes firmas de moda, pero también multitud de pequeñas tiendas locales que hacen las delicias de los más modernos.

8. Omotesando (Tokio). Hay muchos distritos en la capital japonesa donde poder tener una experiencia de compra única, pero quizás llama la atención Omotesando por ser en el que las grandes firmas, además de inaugurar grandes boutiques, han apostado por demostrar poderío arquitectónico al levantarlas en edificios emblemáticos y únicos.

9. Sunset Boulevard (Los Ángeles). Tener canciones y películas dedicadas es uno de los alicientes por los que todo el mundo quiere comprar en esta calle. Con un largo aproximado de 39 km., pasa por distritos tan famosos como Echo Park, Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Holmby Hills, Bel-Air... Imposible no sentirse como Julia Roberts a veces.

10. Kurfürstendamm (Berlín). No hay gran ciudad alemana que no tenga su propia calle emblemática. En la capital, es esta de Kurfürstendamm, con una longitud de 3,5 km., y que incluso acogió la primera Love Parade de la ciudad. Su creación como boulevar se debe a Otto von Bismarck en 1873 y acoge a centenares de tiendas de todo tipo y con productos de diferentes precios.