Destinos de película inspirados en los Oscar 2018

Y cuando sepas la película ganadora, ¿cómo lo vas a celebrar? Quizás sea esta una fantástica oportunidad para aprovechar y explorar destinos que han maravillado al cine. En Expedia han recopilado una lista con los mejores destinos basándose en algunas de las nominaciones a los Oscar de este 2018. Seguro que alguno te apetece.

Nominados a "Mejor Película"

“Call Me by Your Name”

Comienza tu viaje por Milán, el lugar donde se ha filmado “Call Me by Your Name” Seguro que a los amantes del cine les fascinará la idea de sentarse en las butacas del Teatro alla Scala, el más popular de Milán. Construido a finales del siglo XVIII, hoy La Scala presume de ser uno de los teatros más prestigiosos del mundo. Y después de visitar el Duomo di Milano, la catedral gótica de la ciudad, y la Galleria Vittorio Emanuele II, el famoso centro comercial, no te pierdas una excursión al este de Milán, hacia los viñedos que conforman la región de Franciacorta. Este es el lugar donde se producen algunos de los vinos espumosos más famosos de Italia. Claro que también puedes optar por un paseo en bicicleta y recorrer las carreteras italianas como lo hacen Elio y Oliver. De hecho, Iseo Bike te ofrece rutas fantásticas en bicicleta por los viñedos. Y si lo tuyo son los barcos y los castillos del siglo XV, no deberías irte sin explorar el lago Iseo. Por supuesto, Lombardía no está destinada solo a Luca Guadagnino y al elenco de su película. Acércate tú también a conocerla, y que no te lo cuenten.

Teatro alla Scala | Expedia

“El instante más oscuro” y “El hilo invisible”

Filmadas en Londres, capital de Reino Unido. Hagas lo que hagas, que sea en Londres, sin duda, una de las ciudades más punteras. ¿Te atraen las pasarelas y los desfiles? Entonces dirígete al Victoria and Albert Museum, donde no solo podrás admirar cinco siglos de moda, sino también disfrutar de la colección de ropa más completa del mundo. Si prefieres los personajes históricos, ponte en la piel de Churchill y recorre el búnker subterráneo y el gabinete de guerra que protegieron al primer ministro y a varios líderes británicos de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Vas a disfrutar en el museo Churchill War Rooms. Y, si tras tanto recorrido histórico, te entra el hambre, dirígete a Covent Garden y cena en Rules. Además de celebrar este año su 220 aniversario, este restaurante presume de haber contado con comensales de la talla de Charles Dickens, Charlie Chaplin y Clark Gable. Un planazo.

Londres | Expedia

“Dunkerque”

Filmada en el departamento Norte en Francia. Hoy en día, las playas de Malo-les-Bains son una auténtica delicia. Claro que, antes de tostarte al sol, te aconsejamos acercarte al museo Dunkerque 1940 y rendir un sentido homenaje a los caídos. Aprovecha que estás allí y desplázate unos 9 kilómetros hacia el sur de Dunkerque y llegarás al campanario de Bergues, símbolo de las libertades comunales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no te sorprendas porque tus campanas tocan a cada hora. Después, deja atrás el monumento y acércate a la piscina que se encuentra dentro el museo La Piscine de Lille, a apenas 55 minutos. Aprovecha para conocer todos los rincones del departamento Norte.

“Lady Bird”

Filmada en Sacramento la capital del estado de California. Y que mejor momento para viajar hasta llí que al hilo de esta película que narra la historia de una adolescente que se enfrente a su último año de instituto. Puedes empezar por conocer San Francisco, una ciudad que te va a enamorar. Primera parada brunch en Aracely Café, ubicado sobre la isla del tesoro de San Francisco. Esta isla artificial nació como parte de la exposición internacional del Golden Gate de 1939. Segunda parada un recorrido cervecero de la mano de Beermaster Tour por la fábrica de cerveza de Budweiser en Fairfield, recuerda que te hará falta entrada y un buen calzado.

Y si te apetece descubrir la vida nocturna de Sacramento, visita Laughs Unlimited, uno de los clubes de comedia con mayor historia de los Estados Unidos y que se encuentra en pleno centro del antiguo Sacramento. ¿No creerías que Christine "Lady Bird" McPherson era la única de Sacramento con tan curioso ingenio?

Sacramento | Expedia

“Los archivos del Pentágono” y “La forma del agua”

Filmadas en Washington D. C. y en Baltimore en el estado de Maryland.

Washington D. C. bien merece una visita. La capital de los Estados Unidos de America es una ciudad imponente, donde vamos a poder visitar lugares tan emblemáticos como el Capitolio de los Estados Unidos, la Casa Blanca, el Monumento a Lincoln, el Monumento a los veteranos de Vietnam o el National Mall. Tampoco te pierdas el Cementerio de Arlingtom, impresinante, con la tumbas de los hermanos Kennedy. Pero hay más, especialmente joyas escondidas y de alta seguridad gubernamental: como el museo internacional del espionaje. Su eslogan es este: ¡No des nada por hecho!

La Casa Blanca | Turismo Washington D.C.

Y cuando hayas explorado hasta el último de sus rincones, coge un tren Amtrak hacia el teatro The Charles en Baltimore. Este pequeño teatro es todo un clásico en la ciudad. Además, se encuentra al lado de un restaurante de tapas por si te entra la morriña de estar tan lejos de casas. Y si viajas con los más pequeños, el Acuario de la ciudad es uno de los más grandes del país ¿Nos vamos?

Nominados a "Mejor película extranjera"

“Una mujer fantástica”

Filmada en Santiago de Chile, sin duda, este es un destino a tener en cuenta. La lucha de una mujer transexual nos lleva a conocer mejor la capital chilena. Déjate sorprender por los colores de "Una mujer fantástica" desde Bellavista, el barrio artístico de Santiago. No solo vas a alucinar con su arte urbano, sino también con sus mercados y tiendas. No dejes de visitar también La Chascona, la antigua casa de Pablo Neruda, para después continuar hacia lo alto del cerro San Cristóbal.

Y, ya que estás en Chile, ¿por qué no aprovechas para conocer la región chilena de la Patagonia desde el Parque nacional Torres del Paine? Pocas veces en la vida vas a tener tan cerca la oportunidad de admirar montañas tan majestuosas y glaciares tan gigantescos como los que te encontrarás ahí.

Parque nacional Torres del Paine | Expedia

“El insulto”

Filmada en Beirut en el Líbano, una ciudad en la que podrás disfrutar de históricos y lujosos hoteles con vistas al mar Mediterráneo. Y admira reliquias de la Edad de Bronce en el Museo Nacional. Cuando hayas terminado de contemplar todo tipo de objetos del Egeo, aprovecha para visitar el Enab Restaurant y probar sus deliciosos kebabs. Si tienes energía para otra excursión apúntate a una de las visitas guiadas en barco por las calas del valle de Nahr al-Kalb, a apenas 17 kilómetros de Beirut. Podrás aprovechar también para pasear en canoa entre grutas, toda una aventura.

Beirut | Expedia

“Sin amor”

Filmada en Moscú, la capital de Rusia. Una ciudad mágica. Moscú alberga cinco palacios y cuatro catedrales, así como el Kremlin, que es una maravilla no solo por su arquitectura, sino también por su historia. Además del Kremlin, puedes visitar algunos espacios culturales como el fabuloso Museo de Arte Contemporáneo «Garaje» en lo más profundo del emblemático Parque Gorki . Acércate al palacio de los Romanov Boyar para viajar a la época de la antigua aristocracia de Moscú y conocer todos sus secretos, o compra entradas para ver el ballet en el teatro Bolshói. Y no dejes de pasar por la Plaza Roja y visita la catedral de San Basilio, es espectacular.

Museo de Arte Contemporáneo «Garaje» | Museo de Arte Contemporáneo «Garaje»

“En cuerpo y alma”

Filmada en los alrededores de Budapest. El mejor lugar del mundo por sus aguas termales. Y es que Budapest es la tierra de los spas: tiene tantos que hasta podrías visitar uno distinto cada día durante el viaje. Prueba las aguas medicinales del balneario Széchenyi mientras admiras la belleza de un palacio neobarroco. O si quieres algo más íntimo, opta por sumergirte en las piscinas octagonales del balneario Király. También deberías aprovechar para explorar el barrio del castillo de Budapest: las vistas al Danubio desde allí son espectaculares.

Budapest | Expedia

“The Square”

Filmada en Estocolmo en Suecia. Si te gusta el cine, Estocolmo es tu destino. Aquí se encuentra el Instituto sueco del cine, el Filmhuset de Estocolmo, que literalmente significa "casa del cine". Además de acoger festivales de cine nacional, ofrece una biblioteca gigantesca sobre el mundo del cine. Sin duda, te sorprenderá el diseño del edificio, pues representa una cámara de cine. Y si te gusta la moda acércate a Biblioteksgata, un barrio que desprende glamour por sus cuatro costados, tanto desde sus callejuelas como desde sus escaparates.

Filmhuset de Estocolmo | Filmhuset

Nominados a "Mejor película animada "

“Coco”

Ambientada en México y la tierra de los muertos, esta película ha cautivado el corazón de muchos.

Regálate una aventura en familia por Oaxaca de Juárez para que los peques descubran el lugar en el que se ha inspirado esta historia tan bobita. Pasea por las ruinas de Monte Albán, la antigua capital militar y de ceremonias de los zapotecas. No dejes de probar los tacos chapulín que se sirven en los puestos del mercado Benito Juárez. Y toma algún que otro helado en el Museo de las Nieves para continuar después tu recorrido hasta el Museo de las Culturas de Oaxaca.

Oaxaca | Expedia

Eso sí, guarda tiempo para admirar las cataratas y termas de Hierve el Agua. Cuando hayas terminado, podrás continuar reponiendo fuerzas con los deliciosos moles. Viajar y comer: ¿qué más se puede pedir?

