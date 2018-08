Los mejores destinos de cicloturismo en España para este 2018

Diversidad paisajística, buena climatología y servicios de calidad avalan estos lugares que, según Bikefriendly, serán las estrellas de la próxima temporada para los aficionados a la bicicleta en cualquiera de sus modalidades.

PIRINEOS. Son tantas las alternativas en este destino para los ciclistas que aquí no vamos a poder abarcarlas todas. Si eres amante de la carretera, aquí te esperan los puertos míticos del Tour de Francia o los atractivos puertos andorranos, aparte de eventos cicloturistas internacionales como la Quebrantahuesos.

Si, por el contrario, prefieres el mountain bike, el gran reto lo encontrarás en la Transpirenaica, la ruta que atraviesa la cordillera desde el Mediterráneo al Cantábrico, sin olvidar rutas por etapas más asequibles, aunque no exentas de dureza, como Tracks de Ordesa, Monte Perdido o Aneto.

ASTURIAS. El principado siempre ha estado ligado al ciclismo, gracias a nombres de leyenda como los Lagos de Covadonga, El Naranco y, ya en los últimos años, el Angliru. Puertos que forman ya parte de la historia de este deporte, y que los cicloturistas también han hecho suyos. Y es que, si aún no has subido el coloso de la Sierra del Aramo, el mítico Angliru, tienes una asignatura pendiente con tu bicicleta.

COSTA BRAVA. Muchos ciclistas profesionales extranjeros han elegido esta zona para vivir, y por algo será. La provincia de Girona es sin duda una provincia privilegiada. En pocos sitios encontrarás paisajes tan dispares como los que aquí se dan la mano. Mediterráneo y Pirineo que se unen al aliciente cultural, el que supone pedalear por la tierra del genial Salvador Dalí y disfrutar de su legado.

COSTA VALENCIANA. Desconocida por muchos, tiene mucho que ofrecer más allá de sus concurridas playas. Y es que hacia el interior nos encontramos con el terreno ideal para disfrutar de la bicicleta, tanto de montaña como de carretera, especialmente en temporada baja. Gandía y la comarca de La Safor son un buen ejemplo de ello.

MALLORCA. En la isla de Mallorca, nos vamos hasta la Sierra de Tramuntana, Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural. ¿Te imaginas pedalear por estos parajes? Mallorca es un destino cicloturista internacional consolidado desde hace años, por lo que están acostumbrados a tratar bien o muy bien a los ciclistas.

LANZAROTE. Algo similar sucede en las Islas Canarias, lugar habitual de concentraciones de equipos profesionales ciclistas en pretemporada. Su buena climatología invita a disfrutar de la bicicleta durante todo el año. Recomendamos en esta lista Lanzarote, cuna del Ironman más importante de nuestra geografía, y uno de los mejores del mundo. Y lo hacemos por su belleza y porque es una isla que merece la pena recorrerla de forma pausada… y en bici.

COSTA DA MORTE. Aunque toda la comunidad gallega ofrece rincones espectaculares para perderse con la bicicleta, podemos destacar Costa da Morte. Un territorio de leyendas y trágicos naufragios, pero también de espectaculares senderos al borde del mar y una gastronomía impresionante.

MÁLAGA: Andalucía, cuenta con innumerables destinos para disfrutar de la bicicleta, Incluso algunas capitales andaluzas están entre las más ‘bikefriendly’ de Europa, como Sevilla. Pero hoy os proponemos pedalear por la provincia de Málaga. Los Montes de Málaga, Antequera o Ronda, son solo algunos de los mejores lugares.

CÁCERES. El norte de la provincia es auténtica joya para el ciclismo, tanto de montaña como de carretera. Y no hablamos solo de los Valles del Jerte o de La Vera, sino que también vamos a poder pedalear por parajes naturales tan espectaculares como el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe, así como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

SOBRARBE. Una comarca prepirenaica en la provincia de Huesca que se ha hecho famosa en los últimos años gracias, principalmente, a Zona Zero, el centro de BTT que es ya la meca del enduro en el país.

Ahora, con Tracks Zona Zero, no hace falta ser un experto ‘endurero’ para disfrutar de estos caminos. Y es que recientemente se ha creado la Zona Zero Road, una serie de 30 rutas para bici de carretera que recorren algunos de los parajes más impresionantes de la comarca, por carreteras tranquilas y solitarias.

MADRID. Con mil y un atractivos culturales, naturales, patrimoniales y gastronómicos, la región de Madrid se une a esta lista como uno de esos lugares ideales en los que disfrutar de la velocidad de la bicicleta. Ahora especialmente con una nueva oferta, Ciclamadrid, una red de rutas ciclables que conecta los principales destinos y recursos de interés, entre ellos cuatro enclaves declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y un Parque Nacional. 420 kilómetros y 17 etapas, con productos específicos para distintos perfiles de ciclistas, desde los más deportivos hasta los amantes de la cultura slow, porque también quieren que disfruten las familias, los grupos de amigos o los amantes de la naturaleza.

Y en todos estos destinos vas a tener a tu disposición alojamientos adheridos al Sello de Calidad Bikefriendly, con servicios mínimos especialmente pensados para la comodidad de los ciclistas, como zona de taller, guarda bicis individuales, zona de lavado e información sobre rutas. Hoteles que además han apostado por una mayor especialización ofreciendo también: gps de alquiler, nutrición adaptada, venta de productos, alquiler de bicicletas, servicio de guías o prensa especializada, entre otros servicios.

Bikefriendly Tours, la agencia de viajes especializada en el sector del cicloturismo y perteneciente a Bikefriendly Group, ha seleccionado estos once destinos nacionales, destinos que se van a convertir en un must en este 2018.

