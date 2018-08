Biré Bitori, el bar más peligroso del mundo, suspendido sobre un precipicio

El Baré Bitori no va a ser un bar más. Pretenden construirlo frente a la catarata permanente más alta de México, la de Basaseachi, a unos 200 de la ciudad de Chihuahua y con la que se comunica a través de la Carretera Federal 16. Está dentro del Parque Nacional Cascada de Basaseachi y allí el estudio de arquitectura mexicano Tall Arquitectos está realizando el diseño de este bar-restaurante para uno de los lugares más vertiginosos del mundo. Su construcción se realizará en el Barranco del Cobre, que es un sistema de cañones cuatro veces mayor en extensión y casi dos en profundidad que el Gran Cañón del Colorado en Arizona.

Desde el bar, la vista de la cascada de Basaseachi, con una caída de 246 metros, será espectacular. Cuenta la leyenda que Basaseachi era la hija del rey Candameña, que gobernaba la Alta Sierra Tarahumara. La cascada principal está formada por la corriente de dos arroyos, el Durazni y el Besaseachi, que se unen en lo alto de la montaña y luego se precipitan por el barranco; además dicha cascada vierte agua todo el año, lo que la hace espectacular en cualquier época que la visitemos.

Aprovechando el espectáculo, el espacio se compondrá de una estructura suspendida en el saliente sobre el precipicio. Dispondrá de 2 niveles: en la planta superior habrá una piscina infinita en la que poder refrescarse con vistas al sistema de cañones, y una plataforma de observación con mesas en todo el perímetro para disfrutar del paisaje a 360 grados. En la planta baja estará el bar propiamente dicho, y tendrá un suelo de cristal para aumentar la sensación de vértigo que produce verse suspendido a 246 metros de altura.

Desde luego no es un lugar para los no valientes, la sensación de tomar una copa colgado en el vacío no es apta para cardíacos.

Se pretende, además de sumarse a la moda de lugares vertiginosos y espectaculares, potenciar y revitalizar la economía de la zona y dar a conocer sus costumbres y el turismo. Todos los muebles y accesorios del local serán encargados a artesanos locales para que el lugar tenga el encanto de México, y además los platitos que servirán de comida en el restaurante serán de la gastronomía típica del lugar.

Se espera con expectación la finalización del Biré Bitori, que se convertirá, sin duda, en uno de los lugares más emblemáticos para visitar por los amantes del riesgo y los lugares impactantes. Pero en este caso la visita merece la pena también por el entorno privilegiado en el que se localiza. Disfrutar de paisajes espectaculares, un cañón desconocido para el gran público -que sin embargo tiene unas dimensiones que superan con mucho las del emblemático Cañón del Colorado-, gozar de una de las cascadas permanentes de mayor caída mundial y todo dentro de una superficie protegida de gran extensión y belleza.

El estudio Tall Arquitectura piensa aprovechar todo este potencial para poder contemplarlo en toda su amplitud, en un mirador de casi 360 grados, y aderezado con la mejor comida típica de la zona, combinados y cócteles en cómodos sofás, una piscina para refrescarse mientas se divisa la infinitud del paisaje. Si entramos dentro del local, el estar suspendidos sobre un suelo de cristal hace que no perdamos de vista el mejor regalo que puede ofrecernos la naturaleza y permanezcamos con la sensación de estar flotando en la nada.

En cuanto el Biré Bitori anuncie su apertura será imprescindible planificar un viaje para disfrutarlo. No se necesitará tomar muchos tequilas para sentir mareos.