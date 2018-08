Las 10 atracciones turísticas más alucinantes del mundo

1. Mirador Shilinxia

Si te atreves a ascender los 800 metros de altura de este mirador transparente, no solo podrás disfrutar de unas increíbles vistas, sino que pondrás a prueba tu miedo a las alturas. Su observatorio en forma de círculo mide unos 32 metros de longitud y está blindado por grandes paneles de cristal. Se encuentra en Pekín, concretamente en el distrito de Pinggu.

2. Arca de Noé

¿El diluvio universal? Estamos preparados. En Kentucky, Estados Unidos, existe un arca de Noé totalmente real. Fue construida por Ken Ham, un estadounidense cristiano fundamentalista, que junto a carpinteros amish ha logrado inaugurar esta réplica exacta de esta embarcación histórica. 155 metros de largo, repletos de variedad de animales, incluidos dinosaurios.

3. Insanity

Para los valientes, aterriza en la lista la atracción Insanity The Ride. Viajamos hasta las Vegas para quedarnos suspendidos en el aire a más de 300 metros de altura. Se trata de la segunda atracción más alta del mundo, así que sube y… ¡no mires al suelo!

4. The Floating Piers

Al artista Christo Vladimirov Javachef tan solo le han bastado dos años para crear esta maravilla. Este búlgaro ha ideado este fantástico recorrido sobre las aguas del lago Iseo, en Lombardía, Italia. El camino es una continuación de las calles de la ciudad de Sulzano, y consiste en una pasarela de tres kilómetros, sujeta por muelles flotantes y cubierta por 100.000 metros cuadrados de tela amarilla. Su acceso es gratuito y durante 24 horas al día. ¿Te lo vas a perder?

5. El caminito del Rey

No hace falta ir muy lejos para disfrutar de una de las mejores atracciones turísticas, porque la tenemos en España, concretamente en Málaga. Hablamos del Caminito del Rey, una pasarela de madera de más de tres kilómetros, de tan solo un metro de anchura y que está anclada a las paredes interiores del desfiladero de los Gaitanes. Recientemente ha sido reparada, ya que no contaba con barandilla en todo el tramo y existían segmentos totalmente derrumbados. Si eres un aventurero, no puedes perderte este destino.

6. Túnel del amor

Si estás enamorado, este es tu sitio. Este túnel del amor se localiza en Ucrania, en un pequeño pueblo llamado Klevan. Anteriormente era un carril de tren, pero con el tiempo los arboles crecieron a su alrededor y se convirtió en un lugar mágico. La leyenda cuenta que si dos enamorados lo cruzan mientras se cogen de la mano, todos sus deseos se cumplen ¿Cuál es el vuestro?

7. Tobogán remolino o inodoro gigante

Es el turno para los más pequeños. Con esta atracción tan refrescante a la vez que extraña, los niños se lo pasarán a lo grande. En el Parque de Los Tamarindos, se encuentra este tobogán, que muchos denominan ya como “el inodoro gigante”, debido a la sensación que te produce cuando te deslizas por él y caes a su piscina de más de 2 metros de profundidad.

8. Tranvía Peak Tram

Uno de los transportes más legendarios de Asia es el tranvía Peak Tram de Hong Kong. Con más de 120 años de antigüedad, sigue siendo uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad. ¿Te subes? Abróchate el cinturón y mira al horizonte, porque el fabuloso paisaje te dejará sin palabras.

9. La tierra de los 7 colores ‘Chamarel’

Muy cerca del pueblo de Chamarel, en la Isla de Mauricio, se sitúa este milagro de la tierra. En un entorno natural, un clima cálido y decenas de especies de plantas, está la también conocida como tierra de los siete colores. Además de deleitar tu vista con este festín cromático, en plena temporada de verano podrás disfrutar de una cascada gigantesca de más de 100 metros de altura.

10. Las cuevas Glowworm

Para finalizar os invitamos a recorrer el interior de las colinas de Waitomo en Nueva Zelanda. En ellas no hallamos una simple cueva, sino un lugar lleno de encanto. Hablamos de una auténtica galaxia, pero en esta ocasión compuesta por millones de luciérnagas que durante un tiempo se convierten en verdaderas estrellas.