Así es el Túnel de base de San Gotardo, el túnel ferroviario más largo y profundo

El túnel más largo y profundo del mundo acaba de inaugurarse bajo los Alpes Suizos. Con una longitud de 57 kilómetros, a 2.300 metros bajo la montaña, el San Gotardo impone. La obra, además de fortalecer la red de transporte público, transfiere el tráfico de la carretera al ferrocarril, por lo que con la construcción de este enlace ferroviario de San Gotardo Suiza está llevando a cabo uno de los proyectos de protección del medio ambiente más grandes de Europa.

Los Alpes suizos, que históricamente eran un macizo infranqueable, se convertirán ahora en un paseo de veinte minutos. Esta infraestructura atravesará el corazón del macizo de San Gotardo, una cordillera enclavada en los Alpes, y conectará el norte de Italia con Suiza. Se prevé que circulen hasta 325 trenes diarios; los de pasajeros son trenes de alta velocidad y alguno de ellos alcanzará una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora, los de mercancías viajarán un poco más lentos.

La idea de un cruce subterráneo bajo los Alpes no es nueva. La primera visión de un túnel en la base del San Gotardo ya fue concebida en 1947 por Carl Eduard Gruner, ingeniero y urbanista de Basilea, que esboza la idea de un túnel en esa ubicación como transporte rápido. Ya en 1963, el Gobierno Federal suizo establece un comité para valorar la viabilidad del túnel ferroviario a través de los Alpes, se sopesan distintas opciones y en 1970 se recomienda la construcción del túnel de base de San Gotardo. En 1983 se considera que no es una obra que se deba abordar de manera urgente y se deja aparcada. Se retoma y es sometida a referéndum y aprobada por un 64% del electorado suizo el 27 de septiembre del año 1992.

Las excavaciones comenzaron en 1999 y, tras 17 años de trabajo, el túnel se ha inaugurado este mes de junio de 2016 con un viaje que ha unido a cuatro Jefes de Estado: la canciller alemana Angela Merkel, sentada junto al presidente francés François Hollande y el jefe del gobierno italiano Matteo Renzi, acompañaron al presidente de Suiza Johan Schneider-Amman en el primer viaje oficial del tren Gottardo 2016. El trayecto tuvo una duración de 30 minutos. Esta era la inauguración oficial, el tren entrará en funcionamiento para el público en diciembre de este año.

Para hacernos una idea de la envergadura de las obras vamos a facilitar unos datos: trabajaron en la misma 2.400 obreros repartidos en 3 turnos de 24 horas ininterrumpidas; los trabajadores tenían que soportar temperaturas superiores a 50 ºC bajo tierra, y la extensión total de los túneles construidos -incluyen pasillos y galerías de aireación y seguridad- es de 152 kilómetros. Otra curiosidad es que la perforadora que se ha utilizado es tan larga como cuatro campos de fútbol unidos y la práctica totalidad de los 28 millones de toneladas de piedra excavada se han podido reutilizar.

Una obra que no sólo es una atracción turística en sí misma, sino que también permitirá que Suiza esté más cerca, al alcance de turistas que tendrán más tiempo para dedicarse a visitarla. Desde el domingo 11 de diciembre de 2016, cuando empezarán a circular por San Gotardo los primeros trenes regulares, quedarán unidos el norte y el sur: Suiza, Alemania e Italia. Cruzar los Alpes Suizos ya no será una odisea como en épocas históricas, no tardaremos más de cuatro horas como en la actualidad, sino que Suiza quedará a menos de veinte minutos, un pequeño paseo.

Como dice el presidente suizo, "este túnel unirá a la gente y a las economías de Europa". Y a nosotros, los turistas, nos proporciona una excusa perfecta para viajar al país helvético.