Así será el hotel construido bajo el agua en la costa de Florida

¿Y si, en vez de realizar una excursión en un submarino por las profundidades marinas durante las vacaciones, las pasaras todo el tiempo completamente sumergido pero sobre el lecho marino y con todas las comodidades? Esto es precisamente lo que quieren hacer realidad los creadores del Planet Ocean Underwater, que se han propuesto construir el primer hotel completamente submarino del planeta.

Hasta ahora, hemos visto hoteles que tienen parte del complejo dentro del mar, bien porque el nivel del agua esté por encima de algunas plantas o porque se trate de cubículos que se introducen dentro del agua. Sin embargo, esta idea va un poco más allá, al plantear toda una ciudad residencial de turismo sobre el lecho marino.

Como ya cuenta con los permisos necesarios para comenzar la aventura, la expectación no podía ser mayor. Según ha informado la propia empresa del Planet Ocean Underwater, ya han recibido más de 200 peticiones de reservas, y no es que no se pueda aun hacerlo, sino que el hotel aun no ha comenzado ni a construirse.

Eso sí, cuando lo esté, tendremos todo un complejo futurista, que recordará a las aventuras de Julio Verne y su mítico ’20.000 leguas de viaje submarino’. Se tratará de un hotel con 12 habitaciones, desde las que se podrá disfrutar de una panorámica única de la vida marina de la región de los Cayos de Florida. Pero no solo de esta región, ya que el hotel también se ha creado con tecnología suficiente como para desplazarse, convirtiéndose en un submarino mediante una propulsión electromecánica, lo cual permitiría evitar huracanes o cualquier problema que pudiera haber en el Golfo de México o allá donde se construya.

La estructura del hotel será de acero reforzada con láminas de acrílica, es decir, algo muy parecido al sistema de construcción de la Estación Espacial Internacional. Cada habitación tendrá forma de cápsula y se conectarán entre sí gracias a un largo pasillo. Para acceder, habrá un ascensor que conectará con una plataforma. A través de ella también viajarán los suministros y el sistema de aireación, para que no falte el oxígeno ni la electricidad.

Pensado como un hotel de lujo, el precio de la noche será siempre superior a los 3.000 dólares, claro que, a cambio, tendremos una experiencia única. Pero para que no haya protestas, el precio está en consonancia con el lujo de las estancias, con camas King Size, baños de mármol, Internet, lo último en multimedia...

No faltan ‘novias’ al proyecto, pues, según los desarrolladores del mismo, ya han recibido el interés de empresas que quieren llevarlo también a cabo en el Golfo Pérsico o Singapur, entre otros rincones del planeta. Lo mejor es que la instalación ayudaría a la preservación de los arrecifes de coral, pues la tecnología de estos hoteles se acompaña de una restauración de la zona.

Más información:

Planet Ocean Underwater Hotel