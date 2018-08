Vacaciones en Tailandia mientras ayudas a proteger a los elefantes

Hay muchas modalidades de viajes, y cada vez más se imponen las vacaciones culturales y el turismo responsable en donde puedas dejar tu huella positiva en destino. En este caso, Tailandia es una buena excusa para colaborar con la Asociación Tumaini y el Elephant Nature Park, en el que elefantes rescatados tienen una vida mejor.



Esta vez, Mint 57º te propone unas vacaciones de inmersión en la Asia real: la de los mercados y sus calles, la de los templos y la de la espiritualidad. Bangkok se abrirá ante ti para que la conozcas de verdad. Y luego, una reserva de elefantes te esperará para que tú colabores en sus cuidados, dando ese extra que estabas buscando para tus días de descanso.



El plan es éste. Tienes 5 días en la eufórica capital tailandesa, conviviendo con sus 9 millones de habitantes. Una sociedad diferente a la nuestra que podrás conocer en bicicleta mientras paseas por sus mercados y pruebas sus sabores en los puestos callejeros. Es decir, como uno más en la ciudad.



Durante estos días también habrá tiempo para conocer el Wat Pho, el templo del Buda reclinado, que tiene la representación del profeta más grande de toda Tailandia: ni más ni menos que 43 metros de longitud. Rodeado de monjes y de otros turistas que muestran respeto a esta figura con pies de 3 metros de alto y 4,5 metros de ancho, y en la que verás las 108 formas de representar a Buda, también tendrás tiempo para contemplar la arquitectura de este magnífico templo. Recinto donde, además, nació la escuela de masaje tailandés y la medicina tradicional.



Pero el Wat Pho no sólo es conocido por poseer el Buda reclinado más grande de todo el país. Además puede presumir de tener el templo con más estatuas de Buda… 1.000 de ellas repartidas por sus 8 hectáreas.



El viaje continua por las antiguas capitales del reino de Siam: Ayutthaya y Sukhothai. Allí descubrirás la historia del país a través de sus Parques Históricos, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, además de otros lugares emblemáticos de la zona.



En los próximos 4 días de viaje, la experiencia cambia completamente. Porque irás rumbo norte, cerca de la de la antigua capital del reino de Lanna, que alberga una gran comunidad de monjes budistas. Aquí es cuando llegas al Elephant Nature Park para tener esa gran oportunidad de participar activamente como voluntario del cuidado de los paquidermos que han sido rescatados de zoológicos, han sido víctimas de la destrucción de su hábitat natural o han sido perseguidos por el marfil de sus colmillos.



No te preocupes si no sabes cómo comportarte con ellos. Al llegar a la reserva, los guías te enseñarán sobre las costumbres de estos animales, sus necesidades cotidianas y todo lo que necesitas conocer para convivir con ellos. A pesar de su tamaño, son seres frágiles y tu tiempo será esencial para su desarrollo.



Al finalizar tu jornada, es el momento de descansar; y Chiang Mai será la próxima parada. Es la ciudad más grande y más cultural del norte de Tailandia. Aquí tendrás tiempo para recorrer la metrópolis a tu aire. ¿Harás senderismo por las tierras de las tribus de montañeses? Y si quieres ir de compras, por la tarde te esperan los mercados de artesanías.



¿Te has quedado con ganas de un auténtico masaje tailandés? Este es el día. Así como si quieres aprender alguno de los secretos de la cocina tradicional del país. ¿Yoga? ¿Meditación? ¿Senderismo? Una vez allí seguro que lo tendrás más claro.



Es hora de ir a la isla de Ko Tao para descubrir una extensión que está fuera de los circuitos turísticos. Colinas selváticas, playas de arena blanca y tiempo para disfrutar de esta naturaleza tan espectacular. Tal vez sea el momento para hacer un curso de submarinismo. La isla es conocida por impartir unos muy buenos y muy económicos. Si la aventura te llama, entonces cambia los planes y hazte un recorrido en motocicleta o kayak.



Tras 16 días en Tailandia ya es hora de regresar a casa. Última parada en Bangkok que te espera para recorrerla tranquilamente y descubrir nuevos rincones antes finalizar.



Tailandia entre elefantes y vida marina es un viaje que promete ser toda una experiencia turística y de vida. Tal vez, sea el cambio mental que necesitabas. Tal vez, esta manera de viajar es la que buscabas. Tal vez este país, su cultura, su fauna y su naturaleza se conviertan en esa diferencia que necesitas para sentirte más completo.

Mint 57º propone este viaje de 18 días de duración, con salida el 3 de agosto, a partir de 1.390 € (vuelo no incluido).



Más información:

Mint 57º

Elephant Nature Park