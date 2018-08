Unicorn Café, la cafetería dedicada a los unicornios y donde puedes ir en pijama

No solo en Tokio encontramos personas dispuestas a ir por la calle tematizadas de personajes manga, lolitas y otras tribus urbanas bastante particulares. Otros rincones de Asia se suman a una especie de moda bastante curiosa en la que, por lo menos, se demuestra una falta total de vergüenza a la hora de ir por la calle casi disfrazados.

En Bangkok ha abierto una curiosa cafetería que se suma a esta forma de entender la vida sin tapujos y con un viaje constante al mundo de la fantasía y la infancia. Se trata del Unicorn Café, el único local de restauración del mundo en el que todo gira en torno a un animal mitológico muy particular: el unicornio. Pero no sobre cualquier unicornio, sino sobre los de fantasía de dibujos animados infantiles sobre todo, relacionados sobre todo con las series de muñecos y dibujos de 'Mi pequeño pony'.

Entrar en el Unicorn Café es como viajar a una gigantesca casa de muñecas y seguramente muchas clientas verán allí su vida de cuando eran pequeñas, con multitud de unicornios por todos lados de peluche y plástico, en todas las formas, colores... Y las más amantes de esta fantasía no dudan en ir al local disfrazadas o con el pijama o mono de dormir de estilo infantil, claro que en una talla mucho mayor de la que usaban en su momento.

Esta cafetería es ya uno de esos lugares que no faltan entre los que buscan la foto más divertida de Instagram en su cuenta, y como buena cafetería que es, no faltan bebidas calientes ni dulces. Eso sí, la bollería es igual de cursi y fantasiosa, relacionada con los unicornios de colores, que el local en sí, por lo que verás muchas tartas azucaradas de tonos arcoiris por todos lados, así como una vajilla a medio camino entre cucharas y varitas mágicas muy particular. A eso hay que añadir platos en forma de estrellas y corazones, waffles con helado, bizcochos cremosos... y el frappé es la bebida favorita y más demandada porque te la ponen en vasos con forma de estrella.

Los precios de los platos y bebidas son asequibles, a unos 3 euros cada uno, por lo que es perfecto para ir a una merienda curiosa si estás de viaje por Bangkok y buscas lugares únicos que se salen de lo normal. Basta ir al distrito del Bang Rak de la capital tailandesa.

