Un evento terroríficamente divertido

Del 27 al 30 de octubre, la ciudad de Dublín celebra un evento muy especial. Un evento terrorífico para grandes y pequeños, con actividades en las que, si quieres participar, te recomendamos que vayas buscando un buen disfraz.

La noche de Halloween, para nosotros la Víspera de Todos los Santos, es una noche única en Irlanda. Y es divertido vivirla, aquí, donde tiene sus raíces. Si estás en Dublín, no te puedes perder el Festival de Bram Stoker, un fin de semana largo que nunca olvidarás.

El autor de Drácula nació en Clontarf, un lujoso suburbio del norte de Dublín, y aunque se mudó a Londres antes de escribir su obra más famosa, hace tiempo que se celebra en la ciudad el Bram Stoker Festival, naturalmente, ligado a la noche de Halloween. Con pases de películas de películas de terror y espeluznantes eventos familiares. Llegan lo que se conoce como 4 Days of Living Stories y 4 Nights of Deadly Adventures. O lo que es lo mismo, 4 días de Historias para vivir y 4 noches de aventuras mortales.

Ya sea porque seas un vampiro residente, o simplemente porque seas uno que visita la ciudad, Bram Stoker Festival 2017, tiene algo para ti en su programa de eventos. Un programa inspirado en la historia gótica más famosa de mundo: la historia del Conde Drácula.

Es tal la importancia de Abraham 'Bram' Stoker que su novela es solo una de las muchas razones por las que Dublín es reconocida internacionalmente como la Ciudad de la Literatura de la UNESCO.

El Bram Stoker Festival celebra en broma el misterio, la oscuridad y la emoción a finales de octubre, cuando Irlanda se acerca a Halloween y a Samhain. El programa de este evento combina aventuras para toda la familia con travesuras nocturnas para parejas, y mucho más. Durante el día, el programa del Bram Stoker Festival presenta intriga gótica en eventos, charlas y experiencias interactivas para toda la familia. Por la noche, la ciudad abraza la oscuridad, y una gran cantidad de lugares ofrecen aventuras mortales a los asistentes, y a los que buscan emociones macabras y fiestas nocturnas.

Grandes espectáculos, cabalgatas, actuaciones íntimas en espacios inusuales, eventos cinematográficos y literarios, teatro, artes visuales y música en lugares encantadores que celebra las tradiciones góticas y sobrenaturales de Dublín. El festival siempre tiene algo que te puede interesar. Un largo fin de semana de diversión, en el que no debes olvidar tu disfraz. Puedes esperar lo inesperado y emociones fuertes. Para todas las edades.

Los momentos culminantes del Bram Stoker Festival incluyen "Nightmare Plants", una espeluznante interpretación inmersiva en Botanic Gardens; viernes 28 y sábado 29, entradas a 10 euros. "Prohibition: The Beautiful and the Damned", una noche de glamour gótico en IMMA, el Museo Irlandés de Arte Moderno."Horror Expo" en el impresionante Freemasons Grand Lodge, la Gran Logia de Irlanda, para fanáticos del género. Y juegos de rol interactivos y de alto riesgo, como "Werewolf", para los que buscan diversión del 28 al 31 de octubre, en bares y espacios por toda la ciudad.

Y los narradores de cuentos y creadores de experiencias interactivas, Macnas, regresan al Festival Bram Stoker el lunes 31, en Henry St, a las 18h para convocar a los espíritus y despertar a los fantasmas con un nuevo desfile. Bajo la capa del crepúsculo, la magia y el arte callejero, toman las calles en Moore St y Henry St.

Si decides asistir a este festival, el lado oscuro de Dublín se puede explorar fácilmente a pie, pero encontrarás formas fáciles de atravesar la ciudad de color rojo sangre en transporte público.

Más información: Bram Stoker Festival

Ah, y no te olvides de colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos "encuentren su camino" recuerda que es la noche de Halloween.

