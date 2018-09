Seis países europeos donde la universidad es gratuita

Alexanderplatz, Berlín | parkinnBerlin

Alemania

El modelo educativo alemán es uno de los más admirados en Europa, además combinado con su potencia económica hacen del país germano un destino cada vez más elegido por estudiantes internacionales. Cierto es que la educación universitaria no es gratuita en todo el país, depende de los diferentes “länder” o regiones. En aquellas regiones en las que hay que pagar tasas de matrícula, éstas no superan los 200 euros anuales. No obstante, la gran mayoría de los grados se enseñan en alemán, podremos encontrar algunos programas en inglés.

Universidad de Edimburgo, Escocia | Expedia

Escocia

A diferencia que los otros territorios británicos en Escocia, los estudiantes universitarios no tienen que abonar gastos de matrícula en las universidades públicas. Esto es aplicable tanto para estudiantes británicos, como para internacionales. Si a ello le sumamos el gran prestigio de las universidades británicas, con estudios íntegramente en inglés, tenemos como resultado un destino perfecto para realizar nuestros estudios. Ciudades como Edimburgo o Glagow harán las delicias de cualquier universitario con su rica vida cultural.

Universidad de Oslo, NOruega | Pinterest

Noruega

Los países nórdicos cuentan con un sistema educativo de lo más exitoso, además de dar gran valor a su vida al margen de lo profesional. Las universidades públicas noruegas no tienen gastos de matrícula, aunque no forma parte de la UE, los estudiantes europeos están también exentos de pagarlos. Aunque el noruego sea la lengua de la enseñanza, en Noruega se habla muy buen inglés, y en sus universidades veremos programas enseñados íntegramente en esta lengua. Podremos vivir en un con una excelente calidad de vida.

Universidad de Uppsala, Suecia | Wikiwand

Suecia

Al igual que Noruega, Suecia cuenta con un excelente sistema de enseñanza. Las universidades del país ofrecen una educación gratuita, y a la vez de calidad. Las clases son en sueco, pero algunas instituciones, como la Universidad de Estocolmo, han diseñado programas en inglés destinados a los estudiantes internacionales. A pesar de contar con una gran calidad de vida, la contra, como en todos los países nórdicos, es el altísimo nivel de vida, y los largos inviernos.

Malta | Choiceholidays

Malta

Con Malta cambia un poco el panorama, pues solemos asociar universidad gratuita con los países del norte. Este país, considerado principalmente como destino vacacional, es un lugar ideal para llevar a cabo nuestros estudios universitarios. En Malta no solo encontraremos buen tiempo y playas de ensueño, ya que también ofrece un nivel de vida asequible, y buenas universidades cuya lengua de enseñanza es el inglés. Malta ha mejorado, en los últimos años, la calidad de su enseñanza universitaria.

Universidad Nacional Capodistria, Atenas, Grecia | Pinterest

Grecia

El país heleno cuenta con una gran red de universidades públicas en las que la matrícula es gratuita para los cursos de grado, salvo en la Hellenic Open University, que es la universidad de educación a distancia. Aunque la lengua de la enseñanza es el griego, es posible encontrar carrera en inglés, sobre todo en campos con una perspectiva más internacional. Estudiaríamos en uno de los países cuna de la cultura occidental. Viviríamos en la tierra de los grandes filósofos de la antigüedad. A todo ello, le sumamos un precioso entorno natural y un gran clima.