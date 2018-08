Las ciudades más populares en la música

Las ciudades no sólo están formadas por edificios y calles, su esencia se nutre sobre todo de las historias que esconden y de las historias que se cuentan sobre ellas. Inspiran a los artistas que las mencionan e incluso les dedican canciones. Y es que “Cada ciudad tiene personalidad propia, fama y es capaz de evocar distintas emociones: Ibiza, Las Vegas, París o Nueva York, cada una conlleva una asociación muy particular” comenta Max Ciociola CEO y Cofundador de musixmatch. Y además, muchos fans de la música quieren viajar a los lugares en los que vivieron sus ídolos. “Peregrinar a la finca de Elvis Presley en Memphis, ir tras los pasos de Edith Piaf por París o salir de fiesta por los lugares más emblemáticos de la movida. Y es que miles de lugares han sido inmortalizados gracias a la música", dice Andrés Pareja, portavoz de Holidu.

Ciudades más populares en la música | Holidu

Top 10 en España

1. Madrid “Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid…”

En el primer puesto de la lista, Madrid, capital también de la música española. Solo en castellano 2.890 canciones mencionan a la ciudad o la incluyen en su título. Y es que Madrid es el lugar de inspiración de autores, cantantes y músicos de todo tipo, mítico epicentro de la movida, que inspira a todos día a día, con su carácter abierto y sus calles llenas de vida. Cantan sobre Madrid desde artistas mundialmente famosos como Shakira y su “Te dejo Madrid”, a iconos de la música española como Mikel Erentxun con su “Arde Madrid” a verdaderos poetas como Joaquín Sabina y su “Pongamos que hablo de Madrid”.

Madrid | Holidu

2. Barcelona “Barcelona! It was the first time that we met Barcelona! ...”

En segunda posición con alrededor de 1.600 menciones, Barcelona es una de las ciudades más populares de España y de Europa. Y es que solo la Barcelona tiene el gran honor de haber recibido una oda por parte del mismísimo Freddie Mercury. Y si fue el cantante de Queen uno de los primeros en poner en el mapa musical mundial a Barcelona, son cientos los que han seguido sus pasos. Como Manu Chao con “Rumba de Barcelona” o más Ed Sheeran, con su canción “Barcelona”.

Barcelona | Holidu

3. Granada “Granada tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano…”

La tierra soñada por todos cierra el pódium del ranking español con 970 menciones en canciones Y seguro que el flamenco y el encanto de la Alhambra tienen mucho que ver. Granada se cuela sorprendentemente en esta posición, todo un logro para la capital Nazarí no en vano es el lugar de origen de iconos de la música como Miguel Ríos y grupos de mucho éxito como Los Planetas o Lori Meyers

Casualmente la canción más icónica de la ciudad “Granada” fue creada por un artista mexicano Agustín Lara, e interpretada después por grandes de la música como Frank Sinatra o Luciano Pavarotti.

4. Sevilla: “Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando...”

En cuarta posición Sevilla, con su feria, su semana santa, su barrio de Triana y con 855 canciones que la mencionan, y es que ¿quién no ha cantado alguna vez su nombre? Sevilla tiene duende, eso es un hecho. Y Si Los del Río han hecho que millones se pregunten cual es ese color tan especial, otros artistas como Miguel Bose con “Sevilla” o Alejandro Sanz con “Volver a Sevilla” también han aupado a la ciudad del Guadalquivir a la posición en la que está.

Sevilla | Holidu

5. Valencia: “Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor…”

Su imagen va ligada a su mítica ruta del Bakalao y a la indiscutible figura Chimo Bayo, pero la capital fallera es mucho más, algo que queda de manifiesto en las más de 547 canciones que la mencionan. Elton John se acuerda de ella en “Home Again” pero también lo hacen Los Rebeldes en su paseo por el “Mediterráneo”, y por supuesto el mítico pasodoble “Valencia” que han cantado entre otros Placido Domingo, Sara Montiel o Manolo Escobar. Hasta en Estados Unidos el artista americano Mario Lanza hizo en 1956 una versión de ella con otra letra y en inglés.

6. Málaga “Málaga será sal, arena y mar. Málaga para mí tú siempre serás…”

La capital de la costa de sol se hace con el sexto puesto con 328 canciones que la mencionan. Sea por su vida, su gracia o por el calor de ese mítico sol Málaga es un recurrente en la música española. Varias canciones de grupos como Medina Azahara o Ecos del Roció llevan su nombre y nos hablan de sus encantos. Desde el canto flamenco de Camarón, al internacional Ed Sheeran con su canción “New Man”, Málaga es ya todo hit de varios estilos musicales.

Málaga | Holidu

7. Zaragoza “Ciudadano del mundo entero, A Zaragoza llevo en mi corazón…”

¿Será por todas las joticas aragonesas? Zaragoza se cuela en el puesto número 7 de la lista, Y es que la ciudad aragonesa es cuna de grandes artistas, artistas tan grandes como Enrique Bunbury y sus Héroes del Silencio o Kase O con Violadores del Verso. Ambos mencionan A su ciudad natal recurrentemente, Bunbury por ejemplo en Contradictorio o Kase en su casi himno aragonés “Soy de Aragón”.

Zaragoza | Holidu

8. Cádiz “En un carnaval, Cadiz de la chirigota, de manos que buscan…”

Con su bahía, sus playas, su carnaval y sus chirigotas Cádiz rebosa arte y encanto, algo que ha enamorado a muchos artistas que ven a la ciudad un pequeño paraíso. Bunbury, Sabina, Fito Páez, Jorge Drexler, Andy y Luca, y hasta los mismísimos U2 se acuerdan de su bahía en su corta letra de “FEZ/Being Born”. Artistas de toda la provincia han llevado su arte por todo el mundo, Camarón, Paco de Lucia, Lola Flores o El Barrio. Sin duda el flamenco tiene mucho que ver con su posición en este ranking.

Cádiz | Holidu

9. Jaén “Y el olor de cantaores al llorar, Y mi luna de Jaén baja de luto a caminar…”

La novena posición de Jaén es una sorpresa. Ya confirmo Marisol en “Hay quien dice de Jaén” que es una ciudad muy andaluza. Marea en su “Aceituneros” o Ecos del Roció en “Jaén” marcan el tono de muchas de las canciones que hablan de la ciudad, o de la provincia.

10. Salamanca “Salamanca tierra mía, de arte y sabiduría

Ciudad histórica, ciudad universitaria, y ahora también ciudad de música. Y la tuna tiene mucho que ver en la historia musical de la ciudad, con canciones como “Aires de Salamanca”. Artistas como Isabel Pantoja en “Romance de Valentía” o The Dubliners en su canción “Salamanca” son otros de los que se acuerdan de la ciudad, además de por supuesto Rafael Farina con su “Mi Salamanca”.

Fuera del Top 10 en las posiciones del 11 al 20 aparecen en este orden: Bilbao, Vigo, Alicante, Pamplona, Almería, San Sebastián, Huelva, Santander, Burgos y Cuenca.

El ranking mundial está liderado por Nueva York, seguido de Londres y París.

Nueva York | Holidu

Los Estados Unidos lideran el top 10 con 5 ciudades, sin embargo, Europa le sigue muy de cerca y cuela 4 en muy buena posición. Nueva York es la clara ganadora del ranking con más de 30.000 menciones, y Londres y París, con más de 10.00 y 15.000 veces, completan la lista por delante de otra ciudad europea, Roma. Todas desbancando a grandes iconos del panorama musical como Nueva Orleans o Miami. En séptimo Berlín con 6.267 menciones, por delante de Atlanta y Houston. Y en el último lugar del top 10, Tokio con 4.719 menciones. Madrid se queda en la posición número 22 del ranking mundial por detrás de Washington y por delante de La Habana, mientras que Barcelona aparece en el puesto 29.

Tokio | Holidu

París, Londres, Roma y Berlín son las cuatro ciudades europeas en el top 10 mundial. Milán se coloca quinta tras Berlín, Viena sexta y Ámsterdam en séptima posición. Y tanto Barcelona como Madrid sí logran hacerse un sitio en este top 10 europeo con la octava y décima posición. Entre ellas Venecia en el puesto número nueve.

También te puede interesar

Las ciudades más Veg-Friendly de España y de Europa

Los hoteles ecológicos más recomendados por los viajeros en España