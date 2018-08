Impresionantes paseos por el Londres más desconocido

Hoy os proponemos pasear por la capital británica, para así descubrir, secretos fascinantes. Rutas que vas a poder hacer tranquilamente y que te permitirán conocer la ciudad desde otro punto de vista.

Bloomsbury Writer's Walk

Explora la historia literaria de Bloomsbury con este paseo por el centro de Londres. Una ruta circular que comienza en Bedford Square, donde nació la Hermandad Prerrafaelitarica en 1848 de la que formaban parte un grupo de artistas rebeldes que reaccionaron contra el materialismo victoriano, y que recorre sitios vinculados a Charles Darwin, George Orwell, Virginia Wolfe, Dickens, Oscar Wilde y muchos más.

Charles Darwin vivió en Gower St entre 1838 y 1842, donde escribió parte de El origen de las especies, y Millicent Garrett Fawcett, la famosa sufragista, en el número 2.

Una nueva forma de ver atracciones turísticas como el Museo Británico, el pub Lamb, el Hospital Great Ormond Street y otros lugares relacionados con famosos escritores británicos.

Casa de Virginia Woolf. Bloomsbury Writer's Walk | London literary weekend

Parkland Walk

Escapa de las calles de la ciudad con un paseo por Parkland Walk. Un sendero que sigue el curso del antiguo ferrocarril que discurría entre Finsbury Park y Alexandra Palace. Cuatro millas y media, más de siete kilómetro de tranquilidad, y un auténtico oasis en el corazón de Londres.

Es la reserva natural local más larga de la ciudad, con una notable variedad de hábitats y vida silvestre. Se han registrado más de doscientas especies de flores silvestres y es probable que sea el único lugar en Haringey donde las orquídeas se codean con los dientes de león, y donde la hiedra trepa por las higueras, edificios abandonados, y donde podrás ver impresionantes graffitis entre un frondoso bosque. Único.

Parkland Walk | National Trust

Greenwich Nautical Walk

Pasea por el río y atraviesa la historia marítima de Londres con este paseo, que comienza y termina en el túnel de Greenwich Foot.

El paseo marítimo de Greenwich abarca sitios emblemáticos de la histórica ciudad de Greenwich, incluido el famoso Cutty Sark y el Museo Marítimo Nacional.

De hecho Greenwich tiene una de las historias marítimas más ricas de Gran Bretaña, así que qué la mejor manera de conocer su pasado es recorriendo este sendero de 3,5 kilómetros alrededor de sus pasarelas, y disfrutando de algunas de las principales atracciones por el camino.

El sendero comienza en el Centro de Visitantes de Discover Greenwich y luego se dirige hacia el Cutty Sark, pasando por el Old Royal Naval College, la histórica Trafalgar Tavern, un pub victoriano frecuentado por Charles Dickens, el National Maritime Museum y la Queen's House. No dejes de visitar después Greenwich Park, The Ranger's House y Queen Caroline's Bath, antes de ir al Observatorio Real en Observatory Hill.

Greenwich Nautical Walk | Royal Museums Greenwich

London Bridges Walk

Deja que los puentes de Londres te lleven a través de la ciudad y la historia en este original paseo. Un paseo que va desde el puente de Westminster hasta la Torre de Londres. Explora la zona de Southbank, y más allá, con esta perspectiva única, echa un vistazo a la fabulosa vista de Hays Galleria, justo al otro lado del puente de Londres, y busca nuevas lecturas en el mercado de libros bajo del puente de Waterloo. Un paseo perfecto para familias, parejas y amigos que quieran salir y explorar la capital y conocer sus puentes más famosos.

Tower Bridge | Visit London

Paseo circular de Hammersmith

La propuesta de este paseo circular es ir a lo largo del Támesis en el oeste de Londres desde Barnes Bridge a Hammersmith. El sendero transcurre a lo largo del río, pasando por algunos de los mejores pubs que se ubican en la orilla, y nos permite disfrutar de las encantadoras vistas de Barnes, conocer los recién restaurados jardines de Chiswick House, y volver al río pasando por el cementerio de Chiswick, donde se puede ver la tumba de Hogarth, y conocer después los hermosos edificios de Chiswick y Hammersmith Mall hasta cruzar el puente de Hammersmith. La ruta de regreso se realiza por la impresionante Reserva Natural de la Leg O 'Mutton.

Barnes Bridge | Laurent Residential

Morden Hall Park Walk

Escápate al Morden Hall Park para disfrutar de un hermoso paseo por sus jardines y bosques, y para visitar la finca del siglo XIX ubicada en este exuberante paisaje verde. El invierno es un buen momento para disfrutar de los espacios abiertos que ofrece Morden Hall Park, cuando no hay hojas en los caminos y cuando en el jardín de las rosas aparecen las primeras campanillas de la temporada. Pool of London Walk

Descubre gemas escondidas a lo largo del Támesis en esta caminata circular desde el Puente de Londres hasta el Monumento. Verá algunos de los lugares más famosos de la ciudad, pero también se agachará en espacios escondidos como Butler's Wharf y St Katherine's Dock.

Morden Hall Park Walk | Morden Hall Park

Legal Walk

Un curioso paseo por la historia legal de Londres que comienza en Blackfriars, un lugar que ha jugado un importante papel en la historia política y religiosa de la capital desde la Edad Media. La caminata te llevará a través de Fleet Street, Inns of Court, Newgate Prison, y por supuesto, a la Corte Criminal Central de Inglaterra, The Old Bailey.

The Old Bailey. Legal Walk | The Old Bailey

Jack the Ripper Trail

Este es un espeluznante paseo que sigue los pasos del asesino en serie más famoso de Londres, Jack el Destripador. Descubre la zona de East London con esta caminata de tres horas que pasa por algunas de las calles más de moda de la capital, antaño sombrías y peligrosas. A partir de la estación de Liverpool, seguirás los pasos del asesino a través del mercado de Spitalfields, los históricos pubs, la fundición de campanas Whitechapel y más allá.

Mercado de Spitalfields. Jack the Ripper Trail | Visit London

Little Venice to Camden

Siguiendo el Regents Canal, esta caminata circular comienza en la estación de Warwick Avenue, y nos llevará por los encantadores y relajantes senderos de la Pequeña Venecia hasta Camden Lock Market. Si no quieres caminar, puedes hacer el trayecto en barco. Y es que en Londres hay canales que conectan algunas zonas. Este en concreto pasa por el zoo, el Regents Park Zoo. Y puedes acceder al mismo desde esta parada, sin hacer colas, tenlo en cuenta si viajas con los peques.

Little Venice | Visit London

Central London Thames Walk

En un día soleado, te proponemos caminar de Westminster a Borough Market, en el que es un recorrido histórico a lo largo del río. Verás algunos de los principales lugares de interés de Londres, como el Monumento Egipcio, los Jardines del Templo y la Catedral de Southwark. El área puede estar un poco abarrotada los fines de semana, pero es perfecta para un paseo matutino, y mejora aún más con un desayuno y un café en Borough Market cuando termines.

Borough Market | Borough Market

