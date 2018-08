Un recorrido por Madrid en 5 canciones

Hay muchas formas de vivir Madrid. En esta ocasión, nos ponemos los cascos y sacamos una pequeña lista de reproducción que nos ayudará a conocer un poco mejor sus calles, a su gente, sus pasiones, sus secretos, sus misterios y su esencia, que es grande e histórica.

De la mano del maestro Joaquín Sabina empezamos porque parece que en cierto modo él lo empezó todo. Su 'Pongamos que hablo de Madrid' ha sido tan recurrida para hablar de la ciudad que le acogió que todos los madrileños la sienten un poco suya. No localizamos en ella calles exactas pero sí la vida que encierra la capital, que no siempre es buena pero que él no entiende como mala.

Pereza también le cantó a la capital madrileña y nos mostró una versión muy personal de la misma. En 'Madrid', recorremos algunos de los lugares más míticos -como Casa Paco o Gran Vía- acompañados de una pareja de enamorados que le canta al Siroco y a lo bonito que son las noches de verano en la ciudad. El grupo habla del amor y uno no puede evitar pensar que le canta, sobre todo, a la ciudad.

El cantautor Marwan ha sido uno de los últimos artistas en escribirle una canción a Madrid. Con él quizá no recorramos demasiadas calles pero nos empapamos del espíritu de una ciudad que no duerme y que describe a la perfección con una serie de metáforas al alcance de muy pocos. La canción, 'Puede ser que la conozcas'. Te atrapará como lo hace la misma ciudad.

Desde Las Ventas hasta Chamberí, Quique González le ha dedicado a la capital una de las canciones más cantadas de los últimos años. Con una visión muy particular y acompañado en este caso de Rebeca Jiménez, 'Calles de Madrid' es otro tema obligatorio para conocer la ciudad.

Con Mecano nos despedimos como nos ayudan ellos a despedir cada año desde hace varias décadas. Su 'Un año más' es una de esas canciones que han marcado un antes y un después en la historia de nuestra música y que nos sitúan directamente en la Puerta del Sol, en uno de los escenarios imprescindibles para entender la capital española. Tal vez no encontremos descripciones de la ciudad en su letra pero desde luego nos transporta directamente a ella... Y eso, al final, es lo importante.