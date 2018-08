¿Qué libro es el más leído en cada país?

Urge mencionar, que al contrario de lo que muchos podríamos pensar o esperar, en España el libro más leído no es Don Quijote de Miguel de Cervantes, sino el ‘taquillero’ La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Qué leen nuestros vecinos portugueses? ¿Y los franceses? Bien, en el país luso la lectura preferida de cabecera es Memoria del convento, del escritor portugués y Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago. Mientras que los franceses son fieles a obra maestra de Los Miserables, de Víctor Hugo.

Siguiendo nuestro viaje de libro en libro, nos dejamos caer por las islas británicas. Los irlandeses se decantan por su paisano James Joyce leyendo Ulises. Por otro lado, el país del punk y cuna de los Beatles no puede dejar en el olvido esa maravillosa novela Orgullo y prejuicio, de la elocuente Jane Austen.

La divina comedia, de Dante Alighieri, no deja de ser imprescindible en Italia, territorio del arte clásico. Como no podría ser de otra forma, en Grecia, tierra de la tragedia, fiestas dionisíacas y de grandes filósofos y escritores, el libro más leído continúa siendo La Ilíada de Homero. Lo que solía ser el Imperio Otomano y hoy se conoce como Turquía, el libro que no se deja de leer es la ficción histórica titulada Me llamo Rojo, del escritor Orhan Pamuk, quien recibió el Nobel de Literatura en 2006.

Continuamos por Oriente Medio nos topamos con las páginas de Persépolis, de la escritora Marjane Satrapi, en Irán; The Corpses Exhibition and Other Stories of Irag, en Irak; y El lado oscuro del amor en Siria. Un poco más al este, en India, lo que pueden disfrutar del placer de la lectura prefieren devorar las líneas escritas por la escritora Arundhati Roy en su novela El dios de las cosas pequeña. Y todavía, un poco más al este llegaremos a leer Sueño en el pabellón rojo, en China; y en Japón, Kokoro.

En el continente africano, tienen un gran protagonismo El extranjero, del dramaturgo y filósofo Albert Camus, en Argelia. En Libia, el libro que centra el foco de atención es la novela de Hisham Matar, En el país de los hombres. Su historia tiene lugar en Trípoli, donde Suleiman de 9 años se pregunta si su padre volverá a casa, mientras ve cómo su madre se derrumba emocionalmente.

Finalmente, llegamos al continente descubierto por Colón y bautizado por Américo Vespucio y que lo bañan dos grandes océanos el Atlántico y el Pacífico. Aquí se lee Anne de las tejas verdes en Canadá; Pedro Páramo de Juan Rulfo en México, La casa de los espíritus, de Isabel Allende, en Chile; y por supuesto, Cien años de soledad en Colombia, del gran maestro y Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

