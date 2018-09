¿Qué es la Haloterapia, una de las últimas tendencias en turismo?

Cuando todo está inventado, hay que seguir innovando. Muchas veces ha sido precisamente esto lo que ha definido al ser humano, nuestro afán por continuar superándonos, por mejorar absolutamente todo lo que creamos. Incluso en esos momentos en los que parece que no podemos ir más allá, solemos conseguirlo. Y eso es lo que ha ocurrido continuamente con el Turismo. Llega un punto en el que, aunque siguen quedando rincones por descubrir, nos es bastante complicado continuar por ese camino. Al fin y al cabo, la Tierra es la que es, no podemos aumentarla de tamaño. Pero eso no significa que el Turismo quede estanco, que se hayan acabado las novedades. Todo lo contrario. A base de darle vueltas a nuestra mente, han surgido nuevas tendencias como la Haloterapia.

Haloterapia | Wikimedia

Seguramente, en un primer momento no te suene absolutamente de nada. Y no es de extrañar, ya que se trata de una tendencia ciertamente nueva. Su origen se encuentra en las minas de sal que tan admiradas son en todos los rincones del planeta y que, de hecho, en su mayoría se han terminado convirtiendo en puntos de interés turístico. Pero, ¿qué es exactamente la Haloterapia? Estamos hablando de una terapia natural que lo que hace es reproducir el clima de las ya mencionadas minas de sal. Un aparato conocido como Halogenerador, genera diferentes micro-partículas de sal que son las que actúan sobre el cuerpo. Si bien está pensada como terapia para numerosas enfermedades del aparato respiratorio, por ejemplo, también se aplica para reducir el estrés.

¿Y qué tenemos que hacer durante la terapia? Simplemente permanecer entre 40 y 60 minutos en la sala en la que esté funcionando el halogenerador, en esa especie de mina de sal fabricada para la propia terapia, y relajarte. Y cuando decimos que se trata de una especie de mina de sal lo decimos con todo lo que ello conlleva. De hecho, estas salas siempre van decoradas, en paredes y techo, con sal, lo que hace que te sientas directamente en un lugar completamente diferente a aquel en el que verdaderamente te encuentras.

Auténtica mina de sal | Wikimedia

Quizá a simple vista te sorprenda saber que la Haloterapia se ha convertido en una tendencia dentro del ámbito del Turismo, pero piensa en cuántas son las personas que viajan a un determinado destino para visitar un spa o balneario. Estamos convencidos de que, al menos, conoces a un par que ya lo ha hecho en alguna ocasión. Pues eso es lo que está pasando actualmente con esta novedosa y curiosa terapia.

Cada vez son más las ciudades que cuentan con establecimientos dedicados enteramente a ella, así como los balnearios que han incluido la terapia en su oferta. Lo más recomendable es que la pruebes cuanto antes, antes de que se convierta en una te las terapias más populares y la afluencia de personas haga de la experiencia una experiencia menos cómoda y espiritual.