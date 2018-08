7 preguntas sobre aviones que jamás te habían respondido

1. ¿Están todos los vuelos del planeta controlados por radar?

No. Al contrario, hay muchas zonas llamadas de sombra. Las principales son los océanos, pero también en grandes desiertos e incluso en países con mucha orografía. Hay zonas de España que no tienen una buena radarización, lo que se intenta arreglar mediante radares extra, helipuertos, etcétera. Lo mismo ocurre en otros países, interesados en erradicarlo para evitar accidentes y, también, aviones clandestinos.

2. ¿Puede un rayo alcanzar a un avión y hacerlo caer?

No. La fabricación actual de los aviones impide que el aparato se caiga por el impacto de un rayo. De hecho, es relativamente frecuente que los rayos choquen con un avión, pero las aeronaves no se ven afectadas (mínimo hay un reporte anual de este suceso). Eso sí, cuando ocurre, se revisa bien el avión por si acaso, especialmente la zona delantera.

Airbus A380 de Air France en pleno vuelo | Air France

3. ¿Por qué las ventanillas son redondas?

Por puro aerodinamismo. El Havilland Comet, que fue el primer avión comercial, tenía ventanas cuadradas y, tras accidentes varios, algunos mortales, se vio que fue un importante error de diseño. Todo debido a que la presión dentro y fuera de la cabina afecta a las esquinas de las ventanas cuadradas, provocando fallas estructurales. Además, el pequeño agujero ubicado en la parte baja de las ventanas ayuda a regular la presión que la ventana resiste, y asegura que sean los paneles exteriores los que se rompen en caso de emergencia.

4. ¿Por qué no están alineadas las ventanillas y los asientos?

Se trata de una armonización casi imposible de conseguir, ya que los aviones tienen un diseño específico en su fuselaje que implica, claro, a las ventanillas. Mientras que el diseño de este depende de las constructoras, el interior permite mayores cambios por las compañías. Cada una pone el número de filas que considera, de ahí que sean dos parámetros distintos, ventanillas y asientos.

¿Sabes por qué hay pequeños agujeros en las ventanas de los aviones? | antena3.com

5. ¿Una turbulencia puede ser suficientemente fuerte como para abatir un avión?

No. Solo ha ocurrido una vez en la historia de la aviación que un aparato se precipitara por culpa de una turbulencia y fue debido a una suma de varios factores, además de sobrevolar una zona que estaba prohibida.

6. ¿Qué pasa si todos los motores del avión se rompen o apagan al mismo tiempo?

Aunque la posibilidad de que ocurra es extremadamente baja (y solo se recuerda un caso en toda la historia de la aviación), los propios pilotos mantienen la calma. De hecho, el aparato se convertiría en un planeador y haría justo eso: planear hasta el aeropuerto o zona específica de aterrizaje más cercana.

Avión de Iberia | Agencias

7. ¿Es verdad que los aviones tiran los desechos del baño en el aire?

No. De hecho, es imposible que los retretes se vacíen en el aire porque la válvula que permite realizar esa acción está ubicada en el exterior del aparato. Hay personas que han visto caer agua azul petrificada, como la que se usa en los retretes, pero suelen ser restos que no se han derretido bien de una gotera o fuga, no de un avión en perfecto funcionamiento.