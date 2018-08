Los 10 peores anuncios de apartamentos vacacionales

Al buscar alojamiento para las vacaciones, siempre nos solemos decantar por la publicidad que tiene fotografías bonitas y de alta calidad. Esto es porque si vemos una imagen agradable, nos da la sensación de que nuestra estancia allí será igual de estupenda (o más) que la foto.

No obstante, hay muchas fotografías que no cumplen con este requisito y son un auténtico horror. Entre los más de siete millones de alojamientos que compara el portal Hundredrooms hay de todo: desde imágenes de espectaculares mansiones a terroríficas fotos pixeladas. Aquí van unos cuantos ejemplos de cómo no debes anunciar tu apartamento; no te aseguramos que vayas a reservar tus vacaciones en estos lugares.

La cama que cuelga del techo en Sevilla, España

Sevilla, España | Wimdu

Si quieres anunciar una habitación por internet, la mejor manera es adjuntar una foto. Pero no una que esté al revés y que rompa el cuello de los clientes cuando hagan esfuerzos para mirarla bien. Mejor darla la vuelta, seguro que tiene mucho más éxito.

El mercado de pescado en Estambul, Turquía

Estambul, Turquía | Booking.com

¿A quién se le ocurre hacer un anuncio de una habitación y poner una foto de pescados? Quizás el apartamento se encuentre al lado de un mercado y sea muy práctico, pero sinceramente creemos que no es un buen anuncio.

El apartamento que demuestra que sí, que los huéspedes comerán muy bien en Valencia, España

Cubiertos en un apartamento de Valencia | HomeAway

Si quieres anunciar un apartamento, lo más importante es mostrar cómo son las habitaciones y las instalaciones. Entonces, ¿por qué poner una foto del cajón de los cubiertos? Quizás quieren dejar claro que el apartamento está bien equipado. Sin embargo, no es una la foto ideal para conseguir clientes.

La manta de Nueva York

La manta de Nueva York | HomeAway

Si quieres que alguien alquile un apartamento vacacional, no pongas como foto principal una manta negra o, ¿acaso es lo mejor que puedes ofrecer? Piénsalo dos veces.

El hombre volador de Pontevedra, España

Prado, Pontevedra, Galicia | Booking.com

Con los brazos extendidos, simulando unas alas con los brazos y las Rias Baixas a sus espaldas, así anuncia este chico un alojamiento que consta de una casa rural en Prado, un lugar tranquilo en mitad del campo. Demasiado excesivo, ¿no creéis?

El apartamento-barca de Amsterdam, Países Bajos

¿Apartamento o barca? | Booking.com

A primera vista puede parecer un apartamento normal pero, si nos fijamos un poquito más, podemos apreciar que en realidad se trata de una barca. Es mejor explicar este pequeño detalle a los huéspedes antes de que reserven sus vacaciones, ya que igual prefieren un apartamento más convencional.

La tienda de campaña con fuego de Merzouga, Marruecos

No es la mejor imagen para ilustrar una estancia perfecta | Booking.com

En un intento de recrear una imagen familiar y campestre alrededor de una hoguera, lo que han conseguido realmente es una foto (un tanto tenebrosa, todo hay que decirlo) con niños que tienen expresión de susto, una mujer con una risa diabólica y un fuego enorme que parece que va a incendiar esta tienda de campaña "de lujo".

El monstruo de debajo de las sábanas de Lille, en Francia

¿Qué se esconderá debajo de las sábanas? | HomeAway

¿Quién o qué se esconde debajo de las sábanas? Sin duda, los huéspedes que se alojen en este apartamento lo descubrirán.

"Donde caben dos, caben tres", es la norma de este apartamento de Roma, en Italia

Desayunar con el ruido de la lavadora detrás de la oreja no debe ser muy agradable | Booking.com

Una cosa es aprovechar al máximo el espacio disponible y otra es apiñar los muebles sin ton ni son en un espacio muy reducido. ¿De verdad es necesario tener que escuchar el ruido de la lavadora detrás de la oreja mientras que estás desayunando?

"La nada" en un apartamento en algún lugar de Rusia

Hay poco que decir al ver esta imagen | HomeAway

El dueño del apartamento se debió olvidar de fotografiar las cosas importantes pero también se le pasó poner la ubicación del mismo, ya que la dirección exacta es '????'.