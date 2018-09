Los paraísos fiscales también pueden ser destinos turísticos y estos ejemplos lo demuestran

¿No te ocurre que cuando escuchas la expresión ‘paraíso fiscal’ te sientes algo confundido? Es cierto que en seguida vienen a nuestra mente lugares como Andorra o Suiza, pero en el fondo son pocos los que verdaderamente saben cuáles son esos países considerados como paraísos fiscales y qué implica esto, qué significa.

Para empezar, diremos que un paraíso fiscal es un territorio cuyo sistema tributario favorece, de manera especial a sus no residentes, tanto personas físicas como entidades jurídicas. Es decir, en estos sistemas tributarios las grandes fortunas encuentran su hogar, ya que, entre otras cosas, hay total libertad de movimiento y, además, el secretísimo y el hermetismo es total y absoluto. Por eso, estos lugares están rodeados de cierto misterio y mística que hace que capten la atención de cientos y miles de personas.

Paraísos fiscales | Turismo en paraísos fiscales

Pero lo que quizá no sabrás, en parte porque no conoces todos los lugares que son paraísos fiscales, es que también son destinos turísticos de interés. Parece que muchas veces tendemos a pensar que son islas perdidas en medio de la nada, pero ni mucho menos. Sin ir más lejos, uno de los paraísos fiscales más conocidos, además de los anteriormente mencionados, son las Maldivas.

Y no son las únicas. Bahamas, Barbados, Islas Caimán y un largo etcétera de lugares paradisíacos son refugio de grandes fortunas y, muchas veces, protagonistas de titulares en temas de corrupción. Eso sí, no todos los paraísos fiscales son islas paradisíacas, no todo son playas, palmeras y aguas cristalinas. ¿Sabías que la Isla de Man, lugar admirado por los amantes del motociclismo, también lo es?

Paraísos fiscales | Turismo en paraísos fiscales

En muchas ocasiones tenemos relacionado el término ‘paraíso fiscal’ con algo negativo, pero lo cierto es que la gran mayoría de estos paraísos fiscales son destinos soñados por millones de viajeros, que merece la pena visitar y eliminar así el misterio. Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Guatemala, Islas Turcas y Caicos y un larguísimo etcétera en el que encontrarás, sin duda alguna, varios de esos destinos con los que siempre has soñado.

Además, si eres uno de esos millonarios que está buscando un nuevo hogar para su fortuna, podrás matar dos pájaros de un tiro. Eso sí, no te preocupes si no llevas billetes de 500 bajo el brazo, la vida allí no solo es lujo y misterio, y esa será una de las grandes sorpresas que te llevarás si viajas a uno de estos destinos.