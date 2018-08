Una noche mágica en un restaurante iglú

Disfrutar de un plato de deliciosa sopa humeante y de platos exóticos en Laponia es ya en sí toda una experiencia. Pero si además lo haces en el restaurante Snowland's, la cosa es todavía más mágica y curiosa. Porque lo singular de este local es que todo, absolutamente todo, está hecho de hielo.

Con capacidad para 260 personas, en el interior las mesas son de hielo, las dos barras del local son de hielo, y como techo vamos a tener el frio cielo estrellado del norte de Europa. Este es un super iglú con cuatro entradas desde el exterior en el que puedes pasar una velada muy diferente. A tan solo dos kilómetros y medio del centro de Rovaniemi, en Finlandia, es el restaurante más fresco del mundo y también el iglú más grande del mundo. Sin duda, un local en el que pasar una noche inolvidable. Porque además de cenar o tomar una copa, puedes realizar una escultura de hielo.

El menú también viene escrito sobre hielo y la carta incluye platos de cocina internacional, así que encontrarás desde buey Strogonoff a sopa de bayas o crema de champiñones. Todo en un complejo que incluye una discoteca ártica, un tipi lapón y una barra de hielo al aire libre. Puedes ir hasta allí en moto de nieve, en trineo tirado por caballos, en coche o incluso en un trineo tirado por los famosos perros huskies. ¿Se te ocurre un plan mejor?

Además del restaurante hay otras pequeñas construcciones de hielo y de nieve, una zona de discoteca, una habitación para pasar tu noche de bodas, para los que quieran celebrar allí su día especial, y todo, todo, de hielo, con suelos de hielo, y un gran bar de hielo además de piezas de hielo que decoran los jardines.

La construcción del local Iglú comienza a principios de noviembre todos los años y dura aproximadamente cuatro semanas. La nieve se produce utilizando cañones de nieve y todo el hielo utilizado, alrededor de 60.000 kilos, se extrae del lago Salmijärvi. El hielo se utiliza para la fabricación de las mesas, los mostradores de los bares y las numerosas esculturas de hielo, así como los logotipos de las empresas patrocinadoras.

El restaurante Iglú abre todos los años entre finales de noviembre y principios de diciembre, y cierra durante la segunda semana de abril cuando llega el buen tiempo al país. Así que todavía estas a tiempo de disfrutar de una velada helada, rodeado de hielo por todas partes, pero esos sí, con un menú calentito y muy rico. No todos los días uno puede comer o cenar en un restaurante tan original y en un lugar tan exótico, no por paradisiaco sino por estar rodeado de nieve por todas partes..

Si decides pasar unas frías vacaciones, no olvides que además en Laponia hay muchas atracciones imprescindibles. Imprescindible acercarse al Círculo Polar Ártico, así como al pueblo de Papá Noel, aunque ya no estemos en Navidad, porque él trabaja durante todo el año preparando con ilusión su eterno viaje en trineo para repartir felicidad en forma de regalos. El museo Arktikum, para conocerlo todo acerca de la vida en esta latitud. El zoo de Ranua, cuando menos diferente, ya que los animales que podemos ver en este zoo son los que habitan en las frías zonas polares. También te recomendamos que no dejes de hacer una excursión en el Rompehielos Sampo uno de los grandes atractivos de Laponia finlandesa, un crucero en un auténtico rompehielos. Todo a tu alcance si viajas a la ciudad de Rovaniemi.

Hielo, nieve y aventuras en el país de las maravillas de invierno.

Más informacióm:

Lumimaa Snowland