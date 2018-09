Niños que no paran de llorar, el pasajero de al lado huele mal o ha bebido demasiado... ¿cuál de estas situaciones no soportarías dentro de un avión?

Niños que lloran, personas que han bebido demasiado y comienzan a ser ruidosos y molestar al resto de pasajeros, personas que hablan demasiado alto con sus compañeros de viaje y no dejan descansar o incluso personas con excesiva sudoración con un olor corporal muy tan fuerte que es desagradable.

Y al parecer según una encuesta realizada por el buscador de vuelos y hoteles Jetcost, este último problema, el del mal olor, es el más habitual entre los pasajeros que toman un avión.

Este estudio fue realizado entre 3.000 pasajeros de diferentes nacionalidades como: británicos, españoles, alemanes, portugueses y franceses, 500 personas de cada país, mayores de 18 años y que al menos hubieran volado al extranjero durante los últimos 12 meses.

Encabezando la lista y con el 68% de las respuestas señalaban el mal olor corporal como primera causa molesta cuando viajan en avión. El 65% destaca el consumo excesivo de alcohol entre los pasajeros y al 57% de las personas les parecen molestas las personas que están de fiesta.

El ranking continúa destacando en cuarta posición y con un 50% de los votos, las personas que hablan muy alto. El 48% se quejaba de que su compañero de asiento ocupaba gran parte del espacio, el 40% asegura haber tenido que sufrir al lado un pasajero con excesiva sudoración.

Finalmente el 38% le ha molestado que hubiera niños que no paraban de llorar, 37% gente que no paraba de moverse, al 35% personas que no paraban de discutir con la tripulación de cabina y por último, al 26% de los encuestados les ha molestado las muestras de afecto públicas.

De los encuestados solo uno de cada cinco, el 20%, había tratado de cambiar su asiento tras sentirse incómodo en el asiento y solo el 31% lo había conseguido.

¿Y tu que opinas? Si estuvieras que viajar en una avión cuál de estas situaciones que hemos comentado no soportarías? ¡Vota!