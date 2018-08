Los mejores bancos para disfrutar de unas vistas espectaculares

Muchos días lo único que nos apetece es sentarnos y disfrutar de la tranquilidad que un bonito paisaje nos puede regalar. Por eso el ser humano, pensando en estos casos, ha situado bancos en los mejores parajes. Aquí os traemos unos cuantos ejemplos de ello:

Loiba (A Coruña, España): El banco que encontramos en Loiba es conocido como “el banco más bonito del mundo” o también en inglés como “The best bank of the world”. Es uno de los bancos más fotografiados y con razón, puesto que las vistas son espectaculares. Ubicado sobre los acantilados de Loiba, podemos contemplar el mar y la costa que va desde el cabo de Estaca de Bares al cabo Ortegal.

Lago Moraine | Canadá

Lago Moraine (Canadá): Se dice que este precioso lago es considerado uno de los lugares más bellos del mundo, y no es para menos. Se encuentra en el Parque Nacional de Banff, en Canadá, en un lugar conocido como “el valle de los Diez Picos”. En una de sus orillas podemos sentarnos y disfrutad de la magia y tranquilidad que este paisaje nos regala.

Lago Sapanca | Turquía

Lago Sapanca (Turquía): Se encuentra situado entre el golfo de Izmit y el prado Adapazari, en el país turco. Este lago cuenta con una superficie de 45 kilómetros cuadrados y a sus orillas podemos encontrar desde hoteles y restaurantes, hasta bancos en los que poder relajarse, alejados del turismo que existe en esta región. La época otoñal es un buen momento para visitarlo y ver como las hojas de todos los árboles que rodean el lago van cambiando de color, para después caer poco a poco.

Bancos con vistas | Bancos con vistas

Castillo de los Siete Condes (Cuenca, España): En nuestro país también nos encontramos con otro banco, en la provincia de Cuenca, donde las vistas también son formidables. En este caso, el paisaje no es marítimo sino que lo que podemos observar es la naturaleza terrestre. Nos encontramos así ante un mar de pinos, barrancos y montes, además de las hoces de un río que pasa por allí. El banco se halla en la hoz del río Cuervo, no muy lejos de la localidad de El Tobar, y accesible a través de senderos.

Noalla | Sanxenxo

Noalla (Sanjenjo, España): Por último y también en nuestro país, nos encontramos con el banco de Noalla. Se encuentra situado en Punta Faxilda, considerado como un “acceso” directo al Océano Atlántico. Es uno de los enclaves más bonitos en el mapa de Galicia, donde ver atardecer es una maravilla. Además el banco tiene una bonita historia, ya que fueron algunos de los jóvenes de Noalla los que tuvieron esta idea para dar a conocer este punto de la comunidad. Desde aquí pueden observarse las islas Cíes, Ons y Sálvora. Para llegar a este lugar es necesario andar por un camino durante quince minutos, lo cual sin ninguna duda, merecerá la pena. Además, el descanso en su banco está asegurado.