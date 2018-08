Los 11 lugares prohibidos que nunca podrás visitar

Pocas cosas atraen más al ser humano que todo lo que lleve consigo la palabra ‘prohibido’. Desde que somos pequeños existe una especie de fuerza invisible que nos lleva a desear todo aquello que nos aseguran no podemos tener, a enfrentarnos a lo que se ponga por delante y a conseguir nuestro objetivo, sin parar a pensar en las consecuencias. Con el paso de los años, el ser humano va ganando algo de racionalidad en este sentido y, quizá, perdiendo ese valor de la inocencia; pero hay algo que nunca cambia: el ‘no’ atrae.

Todo viajero sueña con visitar lugares que siempre ha visto a través de fotos o de la gran pantalla como la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, el Big Ben, la Gran Muralla o las pirámides de Egipto, pero también anhela pisar aquellos sitios que siempre han permanecido ocultos y que quienes los conocen no tienen interés en compartirlos con el resto. Lugares cuya visita está completamente prohibida y que guardan secretos durante años, décadas, siglos y, en algunos casos, milenios.

Templos, santuarios, centros de operaciones, misteriosas islas e incluso clubes que, a día de hoy, siguen manteniendo una exclusividad sorprendente. Aquí tienes los 11 lugares prohibidos que jamás podrás visitar. ¿A qué esperas para comenzar la aventura y lograr lo imposible?

Archivos secretos del Vaticano

Si te apasiona todo lo relacionado con la trilogía de ‘El código Da Vinci’, probablemente hayas soñado en más de una ocasión con convertirte por un momento en el profesor Robert Langdon y visitar los archivos secretos del Vaticano. Existe un gran misterio en torno a lo que se puede encontrar en ellos, puesto que son incontables los documentos relacionados con la Iglesia Católica que albergan sus muros.

En la actualidad, algunos investigadores afortunados logran la autorización para consultar aquellos documentos que necesitan para sus proyectos, pero lo cierto es que sigue habiendo mucho secretísimo y, sobre todo, mucha mística. Este es, sin duda, uno de los lugares prohibidos más conocidos del planeta.

Ciudad del Vaticano | WikimediaCommons

Bóveda Global de Semillas de Svalbard

¿Cuántas veces has escuchado algún comentario haciendo alusión al futuro de la humanidad en el caso de producirse una catástrofe a nivel mundial? Seguramente más de las que puedas recordar. Lo que quizá no sabías es que existe un misterioso lugar en Noruega, conocido como la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en el que se encuentran almacenadas cientos de miles de semillas de todo tipo de cultivos actuales.

El objetivo de esta bóveda resistente a todo tipo de catástrofe, creada el pasado año 2008, es salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta. Decimos que es imposible visitarlo puesto que se trata de una especie de cámara acorazada y, de hecho, sólo puede ser abierta en casos de extrema necesidad. Un -bonito- misterio desconocido por gran parte de la población mundial.

Bóveda Global de Semillas de Svalbard | WikimediaCommons

Poveglia

Es posible que este nombre te suene un poquito más. Poveglia es una isla situada justo al lado de la famosa Venecia y que actualmente está fuera del alcance de cualquier visitante. La historia habla de un lugar de refugio a lo largo de los siglos, para más tarde acabar convirtiéndose en el hogar de la muerte.

Durante la terrible plaga de peste que asoló Venecia en el siglo XIV, todos los fallecidos, enfermos y sospechosos de haber contraído la enfermedad eran enviados a Poveglia, donde los cadáveres se confundían con los cuerpos de los vivos. Más tarde, fue utilizada del mismo modo con otras epidemias, algo que acabó dándole el nombre popular de ‘La isla de los muertos’. Actualmente, las autoridades han prohibido cualquier tipo de visita turística.

Poveglia | Wikimedia Commons

Bohemian Grove

Cada mes de julio, a finales, los hombres más importantes de Estados Unidos se reúnen en un enorme bosque situado cerca de la ciudad de Monte Río, en California. Los miembros del Bohemian Club disfrutan allí de su campamento anual, en el que se rumorea que se han llegado a tomar decisiones de gran importancia a nivel mundial.

Este club exclusivo para hombres se fundó en 1872 y desde entonces han pasado por él desde presidentes de Estados Unidos hasta artistas de gran consideración internacional. El terreno del que hablamos forma parte de su propiedad, por lo que sólo miembros del club pueden acceder a él.

Bohemian Grove | Wikimedia Commons

Cueva de Lascaux

El ser humano también es el culpable de que no podamos visitar algunos lugares maravillosos. Y es que eso de que íbamos a destruir nuestro planeta parece estar más cerca de hacerse realidad que nunca. La cueva de Lascaux supone uno de los mayores descubrimientos históricos y artísticos que se han producido en los últimos siglos y desde los años 60 se encuentra completamente cerrada al público.

En ella se hallaron numerosas pinturas rupestres de gran calidad, que han sido admiradas por expertos y visitantes en general desde fueron descubiertas en 1940 por un grupo de adolescentes. Sin embargo, poco a poco, el trajín de turistas y el impacto de estos en ellas provocaron que se desgastaran hasta el punto de peligrar su conservación, razón por la cual ya no pueden ser visitadas.

Cueva de Lascaux | Wikimedia Commons

Ilha da Queimada Grande

Esta isla brasileña también recibe el nombre popular de ‘Isla de las cobras’ o ‘Isla de las serpientes’. Con este dato ya podrás imaginar la razón por la que está completamente prohibida la entrada de civiles y tan solo unos pocos científicos logran el permiso necesario para pisar la isla, una de las mas peligrosas del mundo.

Es el hábitat natural de una especie de víbora realmente venenosa y hay quien asegura que se encuentra más de un ejemplar por metro cuadrado. Aunque a lo largo de los años se han llegado a lanzar diferentes proyectos en la isla, todos han terminado fracasando y se ha llegado a la conclusión de que prohibir la entrada en ella era la decisión más sensata y segura.

Ilha da Queimada Grande | Wikimedia Commons

La Bóveda de la Fórmula Secreta de Coca-Cola

Puede que el secreto mejor guardado del mundo sea la fórmula de la Coca-Cola. Muchos han tratado de hacerse con ella, de recrearla a través de experimentos e incluso de crear la suya propia, pero nadie ha logrado alcanzar el objetivo final.

Actualmente, la archiconocida fórmula se encuentra custodiada en una espectacular bóveda situada en el Mundo Coca-Cola en Atlanta, Estados Unidos. Como es evidente, la entrada a esta cámara está completamente prohibida. ¿Existirá realmente la receta de la bebida más conocida del planeta o formará todo parte de una estrategia de marketing?

La Bóveda de la Fórmula Secreta de Coca-Cola | Wikimedia Commons

Santuario de Ise

También conocido como el Gran Santuario de Ise, este complejo es el santuario Shintō más importante de Japón, siendo considerado además el lugar más sagrado de esta religión. Formado por numerosos santuarios reconocidos, destacan dos de ellos: el Santuario Interior (Naikū y el Santuario Exterior (Gekū).

Aunque se conocen muchas tradiciones que se llevan a cabo entre sus muros, los principales no pueden ser visitados por el público y sólo pueden ser observados a cierta distancia, siempre detrás de las vallas, lo que hace de ellos uno de los lugares más misteriosos y mágicos de Japón.

Santuario de Ise | Wikimedia Commons

Área 51

Esta Base de la Fuerza Aérea de Nellis, situada en Nevada, es uno de los lugares con más secretísimo de Estados Unidos y del mundo. Desde un principio, el gobierno de este país se ha negado a reconocer la existencia de esta Área 5, hasta que no ha podido hacer otra cosa que confirmarla. Lo que nunca ha quedado claro es… ¿Qué actividades se llevan a cabo en ella?

Después de que ciertos investigadores hayan aportado pruebas de que se han eliminado documentos que demostraban la actividad de la base, hay quien asegura que todo tiene que ver con la existencia de extraterrestres y el avistamiento de OVNIS.

Área 51 | Wikimedia Commons

North Sentinel Island

Esta isla de océano Índico forma parte del archipiélago de las Islas Andamán y es administrada por el Gobierno de India. ¿Cuáles son sus misterios? Absolutamente todos. Desde que se ha conocido la existencia de la misma, nadie ha sido capaz de llegar hasta ella para poder explorarla y descubrirnos lo que en ella se encuentra.

Los habitantes de esta isla, de los que tampoco se sabe demasiado, son los que no han permitido a los diferentes visitantes entrar en sus territorios. Su actitud ha sido siempre tan violenta y primitiva que, finalmente, se ha decidido no intervenir. De lo poco que se sabe acerca de estos indígenas es que podrían practicar el canibalismo y que no tiene prácticamente ningún tipo de influencia de la vida moderna.

North Sentinel Island | Wikimedia Commons

Club 33

Por último, pero no por ello menos importante, una de las sociedades secretas más prestigiosas del mundo. El Club 33 fue fundado por el mismísimo Walt Disney y cuenta con miembros de gran prestigio a nivel mundial, además de una larguísima lista de esperar para formar parte de él. Situado en el propio parque Disneyland, es uno de los lugares y uno de los clubes más secretos del planeta.

Lo poco que se sabe de él es que los requisitos para entrar están sólo al alcance de unos pocos privilegiados. Además de una cuota bastante alta, los que quieran formar parte de este Club 33 tendrán que superar unas pruebas que nunca han trascendido al ámbito público.

Club 33 | Wikimedia Commons

¿Qué te parece? ¿Te animas a volver a tu infancia y luchar contra lo prohibido o después de leer esto te quedas con los viajes más típicos? ¡Nosotros lo tenemos claro! Empecemos a explorar el mundo como lo merece.